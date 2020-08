Il Beach Bocce Tour fa tappa a San Salvo, Bozzino e Martino vincitori della tappa

San Salvo. Si sono disputate venerdì 7 e sabato 8 Agosto, nei lidi Poseidon e Playa Hermosa di San Salvo (CH), le tappe abruzzesi del Beach Bocce Tour 2020. La manifestazione a carattere nazionale, si sta disputando sulle spiagge italiane ed è organizzata dalla Federazione Italiana Bocce.

Una disciplina, quella del Beach Bocce, che sta riscuotendo negli anni sempre più consensi e partecipazione. Numerosi anche quest’anno a San Salvo gli iscritti, ma ad aver la meglio e vincere le due tappe sono stati Gianni Bozzino (che lo scorso anno aveva vinto la finale conquistando il titolo) e Emilio Martino. I due hanno acquisito il diritto a disputare le finali che si terranno a Cattolica il 4 e il 5 Settembre.

La prossima tappa del Beach Bocce Tour in Abruzzo è prevista per il prossimo 22 Agosto a Roseto degli Abruzzi, al Bellavista Mare. “Sono molto soddisfatto del riscontro che il Tour sta riscuotendo anche in Abruzzo – ha

spiegato il Commissario Straordinario dell’Abruzzo e Consigliere Federale delegato all’organizzazione del Beach Bocce Tour Gregorio Gregori, continuando- Le tappe sono organizzate in sicurezza per garantire sano agonismo, ma soprattutto divertimento”.