Il calvario di una bimba da 10 anni senza docente di sostegno, i genitori: non siamo in un Paese civile

“Oltre al danno la beffa”, aggiunge Frezza, spiegando che “la sostituzione, da noi richiesta con forza, del docente ordinario con un insegnante di sostegno qualificato ci è stata negata dalla scuola per di più perché avrebbe ‘compromesso l’andamento generale della classe'”. Di conseguenza, aggiunge, “negli ultimi due anni l’effettiva integrazione scolastica di mia figlia è stata completamente demolita e vanificata dalle istituzioni scolastiche”. Se la scuola si è dimostrata “completamente inadempiente, insensibile e sorda”, scrive la donna nella lettera, “il silenzio si è fatto ancora più assordante a seguito delle reiterate diffide legali che ci siamo visti costretti ad inviare da ottobre scorso alla dirigenza dell’istituto, all’Ufficio scolastico provinciale e Regionale, ultima quella del marzo 2019, per vedere garantito il diritto di mia figlia ad essere seguita da un insegnante di sostegno in esecuzione della sentenza del Tribunale”.

La donna parla quindi di “senso di frustrazione, rabbia, dolore, impotenza che abbiamo provato nel portare avanti per tutti questi anni una battaglia contro l’istituzione scolastica, che dovrebbe essere per definizione una comunità accogliente e garantire a tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, nessuno escluso, il diritto allo studio e alla crescita individuale e sociale. Se la tutela e l’integrazione dei disabili non partono proprio dalla scuola, se i diritti costituzionalmente sanciti rimangono lettera morta, se le sentenze di un tribunale non vengono applicate”, conclude, “significa che stiamo costruendo una società in cui non c’è spazio né futuro per nostra figlia, per tutti i ragazzi come lei”.