Il celanese Dario Bonaldi è il nuovo presidente del Consorzio di Bonifica: priorità assoluta ai progetti in corso

Avezzano. È Dario Bonaldi di Celano il nuovo presidente del consorzio di bonifica di Avezzano, accompagnato dal suo vice, l’avezzanese Giancarlo di Pasquale: completano la deputazione amministrativa Fabrizio Malizia, Simplicio Angeloni e il presidente uscente Di Berardino. “Innanzitutto desidero ringraziare Claudio Scipioni presidente dei Giovani di Confagricoltura, Marcello Ivone e Mario Mancini per aver consentito questo importante risultato”, afferma il presidente Fabrizio Lobene, “mi congratulo con gli eletti e li esorto ad avviare immediatamente una interlocuzione con il vice presidente Emanuele Imprudente e l’assessore Mauro Febbo finalizzato a perfezionare gli atti convenzionali tra L’Arap ed il Consorzio per avviare con sollecitudine la progettazione esecutiva dell’impianto di irrigazione del Fucino”.

“A tale proposito siamo molto soddisfatti dell’atto deliberativo della Giunta Regionale che finalmente ha scelto l’obiettivo prioritario per l’utilizzo delle risorse del Masterplan”, precisa, “e cioè l’impianto irriguo, destinando le economie di progetto alla definizione progettuale delle altre priorità. Desideriamo ringraziare l’assessore Emanuele Imprudente che, come primo importante atto politico importante ha scelto di dare risalto all’economia agricola del Fucino. In diverse occasioni lo abbiamo incontrato insieme al presidente Bonaldi e al direttore Fabrizi e ha mostrato interesse ai nostri suggerimenti circa l’utilizzo dei 50 milioni di euro”.

“E’ il caso di ricordare che alle risorse del masterplan vanno aggiunte le risorse del Psr che ammontano a circa 3 milioni e che consentiranno complessivamente di coprire oltre l’80% della superficie del Fucino con un moderno e razionale impianto di irrigazione”, prosegue Lobene, “siamo sicuri che il presidente Dario Bonaldi e la sua maggioranza recupereranno il tempo perso per le troppe incertezze manifestate dalla precedente amministrazione, seguiremo la questione passo passo ed informeremo i Sindaci e le organizzazioni agricole sullo stato dell’arte come convenuto nella riunione promossa dal Sindaco di Celano Settimio Santilli nel mese di Luglio scorso”.

“Desidero ringraziare i consiglieri che mi hanno dato fiducia ed il presidente di Confagricoltura l’Aquila Lobene che mi ha sempre incoraggiato”, spiega il neo presidente del consorzio Dario Bonaldi, “ho giá incontrato il direttore ed personale per avviare l’agenda dei lavori, a giorni chiederò un appuntamento agli assessori Imprudente e Febbo perché è di primaria importanza portare avanti il potenziamento, presso il consorzio di bonifica, dell’ufficio di progetto insieme ad Arap e per monitorare l’andamento della progettazione, in ogni caso darò priorità assoluta ai progetti in corso”.

“Voglio incontrare i consiglieri Regionali del territorio Quaglieri, Angelosante e Fedele”, conclude, “perché sono convinto che sia necessario il loro apporto per trovare il necessario consenso politico e sociale alle iniziative in itinere e la Segretaria Generale dell’autorità di Distretto con la quale mettere a punto la strategia conclusiva per il completamento delle opere giá previste dal progetto preliminare elaborato dalla stessa autorità“.