Il Centro Funzionale d’Abruzzo: domani 31 maggio allerta gialla per rischio idrogeologico

Pescara. Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di domani, venerdì 31 maggio, è prevista criticità ordinaria/ allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutte le zone di allerta.

I Comuni delle zone di allerta in cui è prevista la criticità, come Città Sant’Angelo, sono invitati a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.

Ecco la cartina che segnala il bollettino meteo critico: