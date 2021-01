Il centro polisportivo giovanile aquilano di pattinaggio conclude l’attività agonistica del 2020, i risultati

L’Aquila. Con il Trofeo interregionale Marche Abruzzo svoltosi a Montesilvano il 25 di ottobre, dove hanno partecipato per la nostra associazione solo le categorie giovanissimi ed esordienti, si è conclusa l’attività agonistica del pattinaggio a rotelle per gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano

Per il 2020 siamo partiti dai Campionati Italiani Indoor, che si sono svolti a Pescara a febbraio, in un periodo dell’anno poco congeniale per noi Aquilani in quanto è impossibile trovare una pseudo forma per arrivare preparati ad un appuntamento nazionale di tale importanza, che nonostante tutto ci ha visto classificati al 35° posto su 85 società partecipanti, pur avendo tantissime defezioni, causa indisposizioni, di bravi atleti, proprio in quei giorni. Campionati conclusisi con un ottimo sesto posto guadagnato dall’atleta Senior Federica Di Natale nella 5000 metri a punti.

Le cose sono andate migliorando durante il prosieguo dell’anno ma purtroppo quasi tutta l’attività agonistica è stata bloccata causa pandemia covid-19. Poche le gare a cui hanno potuto partecipare gli atleti del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano settore pattinaggio. Prima di tutto si sono confrontati nel Trofeo Interregionale Marche e Abruzzo.

Per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, guidato dagli allenatori Mario Miconi e Piero Castri si sono cimentati in queste gare per la categoria Senior donne Skenderaj Erga, Federica Di Natale, per la categoria Ragazzi Kamber Skenderaj, per la categoria Ragazzi donne Sara De Amicis, Rebecca Properzi e Dalia Visconti, per la categoria Ragazzi 12 anni donne Melissa Pasqualone, per la categoria Esordienti uomini Riccardo Marcocci, per la categoria Esordienti donne Ludovica Dionisio e per la categoria Giovanissimi donne Beatrice Caserta e Alice Volpe.

La prima tappa si è svolta a Senigallia il 30 agosto organizzata dalla Luna Sports Academy su una pista di 200 metri all’aperto simile a quella di L’Aquila. Il Cpga si è classificato al 3° posto sulle 15 società partecipanti

I risultati di rilievo sono stati i seguenti: Di Natale Federica – Cat. Senior – mt 10.000 punti Bronzo , Visconti Dalia – Cat. Ragazzi – mt 300 sprint Oro – 3000 punti 6^, Properzi Rebecca Cat. Ragazzi – mt 3000 a punti Argento – mt 300 sprint 4^ Pasqualone Melissa – Cat. Ragazzi 12 – mt. 200 sprint 6^ e mt 2000 a punti 5^ , Marcocci Riccardo – Cat. Esordienti – 2 giri sprint 6° – 2 giri destrezza 5° , Dionisio Ludovica – Cat. Esordienti 2 giri sprint Oro – 2 giri destrezza Oro, Caserta Beatrice – Cat. Giovanissimi – 2 giri sprint 4^ – 2 giri destrezza Bronzo. Totale 3 medaglie d’oro 1 medaglia d’Argento ed 2 Medaglia di Bronzo

La seconda tappa si è svolta a Martinsicuro il 12 di settembre, organizzato dalla Rolling Pattinatori D. Bosica. Le gare si sono svolte su una pista con curve paraboliche di metri 175. Non hanno partecipato, causa indisposizione ed impegni di studio, molti nostri atleti della categoria Junior e Senior.

Si sono distinti particolarmente: Dalia Visconti, Cat. Ragazzi, medaglia d’Oro nei 300 metri Sprint con la compagna di squadra e categoria Rebecca Properzi che si piazza al quinto posto. Medaglia d’Argento nei 5.000 metri ad eliminazione di Rebecca Properzi con la sua compagna di squadra e categoria Dalia Visconti che si piazza al sesto posto. Buono il risultato di Ludovica Dionisio che ha guadagnato la medaglia d’Argento negli 8 giri in linea per la categoria Esordienti donne.

Ecco altri risultati di rilievo: Erga Skenderaj, Cat, Senior donne, due volte 5^ nei 500 sprint e 10.000 a punti

Kamber Skenderaj, Cat. Ragazzi uomini, 8° nella 300 sprint e 7° nella 3.000 a punti

Melissa Pasqualone, Cat. Ragazzi 12 anni, 7^ nella 200 sprint e 6° nella 3.000 a eliminazione.

Riccardo Marcocci, Cat. Esordienti uomini, 5° dei 2 giri di destrezza e 6° nella 8 giri in linea,

Beatrice Caserta, Cat. Giovanissimi donne, 8^ nella 2 giri destrezza e 5^ nella 5 giri in linea.

Alice Volpe, Cat. Giovanissimi donne, 7^ nella 2 giri destrezza e 7^ nella 5 giri in linea

Totale medaglie registrate 1 d’Oro e 2 d’Argento. La terza ed ultima tappa si è svolta, su strada, a Montesilvano il 25 ottobre organizzata dal Centro Sportivo Pattinaggio Pescara. A questa gara il CPGA ha presentato solo alcuni Giovanissimi ed Esordienti

I risultati di rilievo sono stati i seguenti:

CASERTA BEATRICE, Cat. Giovanissimi, 100 mt. Sprint Bronzo – 600 in linea Oro.

MARCOCCI RICCARDO, Cat. Esordienti, 200 mt sprint e 1.000 in linea 5° DIONISIO LUDOVICA, Cat. Esordienti 200 mt sprint Bronzo – 1.000 in linea Oro

Totale medaglie registrare in questa gara 2 medaglie d’Oro e 2 di Bronzo. Per le gare di alto livello nazionale ed internazionale alcuni nostri atleti hanno partecipato al Campionato Italiano di Maratona che si è svolto a Riccione il 27 settembre, dedicato alle categorie Junior e Senior, ed agli Internazionali d’Italia Open del 3 e 4 ottobre, organizzati a L’Aquila dedicati a tutte le categorie.

La nostra bravissima atleta Federica di Natale si è classificata quarta assoluta alla 42 km di Riccione dove come già detto si svolgeva il Campionato Italiano Assoluto di Maratona.

Ecco i risultati degli atleti CPGA. Guidati dall’allenatore e Presidente Mario Miconi hanno partecipato a queste gare i seguenti atleti Senior: Carla di Stefano, Erga Skenderaj, Federica di Natale, e Alessandra Susmeli. Per la categoria Master Michela Mannucci, Samantha Ciuffetelli e Stefano Santoro.

Il risultato più importante per la categoria Senior, quindi la massima categoria, è stato conseguito da Federica di Natale, che dopo una brutta caduta avvenuta proprio nell’ultimo tratto della gara, nella volata finale ha conseguito un quarto posto molto importante per lei in quanto testimonia che il suo stato di forma e la sua condizione tecnica dopo la dura preparazione effettuata in questi ultimi mesi sta in evidente crescita.

Davanti alla Federica Di Natale sono arrivate le azzurre Luciani Veronica della GS Scaltenigo che ha vinto l’Oro, la medaglia d’Argento è andata a Giorgia Bormida della Mens Sana Siena, mentre il Bronzo ad Edda Paluzzi della Bosica di Martinsicuro. Edda Paluzzi originaria di Avezzano. Molto bene Carla Di Stefano che conclude al 19° posto sulle oltre 65 atlete partecipanti. Purtroppo Alessandra Susmeli ed Erga Skenderaj si sono dovute fermare per problemi meccanici accaduti durante la gara.

Invece la inarrestabile Michela Mannucci si riconferma anche per il 2020 Campionessa Italiana della sua categoria over 40, terza Samantha Ciuffetelli negli over 30, mentre un meritato quarto posto per l’atleta Stefano Santoro sempre della categoria Master over 60. I migliori risultati per questa nostra Atleta di livello nazionale, stiamo parlando di Federica Di Natale, si sono avuti a L’Aquila dove in questa kermesse internazionale, oltre ad atleti stranieri, erano presenti Atleti Italiani vera,mente importanti del mondo del pattinaggio nazionale e internazionale. Atleti componenti la Nazionale Azzurra come Bormida Giorgia della Mens Sana in Corpore Sano di Siena, Valanzano Giorgia e Paganelli Irene dei Pattinatori Savonesi.

La Valanzano ha partecipato alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires (Youth Olympic Games) e ha guadagnato l’Argento nella gara di 500 sprint ed il Bronzo nella 1.000 sprint nel 2018. Per i maschi presenze importanti come quella di Mareschi Stefano della Debby Roller Team, Bramante Giuseppe della Mens Sana di Siena, Di Stefano Daniele del Gruppo Cosmo Noale e Casadei Matteo dei Pattinatori Savonesi. Questi atleti di alto livello nazionale, Campioni Mondiali ed Europei, hanno dato vita a gare veramente interessanti di alto profilo tecnico.

Era presente alla gara di L’Aquila anche il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Massimiliano Presti, che ha visionato il comportamento in gara ed i risultati di tutti gli atleti presenti. Anche i nostri atleti Senior maschi si sono ben comportati, parliamo di Alessio De Lauretis, Gabriele Miconi e Mattia Tomei che ha realizzato ottimi piazzamenti. Dicasi la stessa cosa per la categoria Master, rappresentata da Samantha Ciuffetelli, Michela Mannucci e Stefano Santoro

A questa importante manifestazioni internazionale, alla quale hanno partecipato oltre 30 associazioni provenienti da tutta Italia, dalla Liguria alla Campania, per un totale di oltre 200 partecipanti, importante risultato di iscritti considerato che siamo in tempo di pandemia.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano ha presentato i seguenti atleti. Per la categoria giovanissimi femmine Beatrice Caserta, Stella Parisse e Alice Volpe, per la categoria Esordienti donne Ludovica Dionisio, per la categoria Esordienti uomini Riccardo Marcocci, per la categoria Ragazzi 12 anni donne Melissa Pasqualone, per la categoria 12 anni uomini Daniele Cirella, per la categoria Ragazzi donne Dalia Visconti, Rebecca Properzi e Sara De Amicis per la categoria Ragazzi uomini Kamber Skenderaj, per la categoria Juniores donne Cecilia Pantaleo per la categoria Senior donne Alessandra Susmeli, Erga Skenderaj, Federica Di Natale, Carla Di Stefano e infine per la categoria Senior uomini Mattia Tomei, Gabriele Miconi e De Lauretis Alessio.

Inoltre, per la categoria Master ha presentato Stefano Santoro categoria over 60 Michela Mannucci categoria over 40 è Samantha Ciuffetelli categoria over 30. Di seguito i risultati più importanti ed piazzamenti di rilievo. Nella 3 giri sprint categoria Giovanissimi donne Beatrice Caserta conquista un’importante quarto posto, mentre arriva sesta nel giro Sprint. Per le Esordienti donne Ludovica Dionisio conquista la medaglia d’Oro nel giro Sprint e una medaglia d’Argento nel la gara tre giri Sprint.

Nella categoria Ragazzi 12 anni donne Melissa Pasqualone si piazza al quinto posto nella 1000 in linea è sempre quinta nella 800 in linea. Nella categoria Ragazzi 12 anni uomini, Daniele Cirella si piazza terzo, medaglia di Bronzo nella 1000 in linea e nella 300 sprint. Nella categoria Ragazzi uomini Kamber Skenderaj si piazza al quinto posto nella 300 metri Sprint e si piazza sesto nella 1000 in linea, nella 3000 in linea e nella 200 metri Sprint. Nella categoria Ragazzi donne Dalia Visconti vince due medaglie d’Argento dietro la Polacca Dabrowska Wictoria, sia nella 300 sprint che della 200 sprint. Nella stessa categoria la compagna di squadra, Rebecca Properzi, vince una medaglia di Bronzo nella gara 1000 in linea e una medaglia d’Argento nella 3000 in linea.

Nella categoria Senior uomini Alessio De Laurentiis si piazza al quinto posto nella 5000 eliminazione. Gabriele Miconi quinto nella 500 Sprint e quinto nella 1000 Sprint. Non va tanto bene per Mattia Tomei che nel fondo non riesce a piazzarsi nei primi 5. Per le Senior donne Federica Di Natale conquista ben 2 Medaglie d’Oro rispettivamente nella 5000 a punti e nella 1000 Sprint, e 2 medaglie d’Argento della 500 sprint e nella 5.000 ad eliminazione. Alessandra Susmeli si piazza quinta nella 1000 Sprint, Erga Skenderaj Medaglia d’Oro nei 200 metri sprint, poi si piazza quinta nella 5.000 a punti e Carla di Stefano di piazza quinta nella 500 sprint.

Non sono mancati i risultati nella categoria Master dove le due donne Michela Mannucci e Ciuffetelli Samantha nelle loro rispettive categorie hanno guadagnato una medaglia d’Oro e testa mentre Stefano Santoro ha guadagnato una preziosa medaglia d’Argento. A fronte di totali 6 Medaglie d’Oro, 7 d’Argento e 3 di Bronzo il CPGA asd vince la classifica per Società davanti alla Debby Roller Team e alla rappresentativa Polacca

Grandissima soddisfazione in casa e del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano e come ribadisce il Presidente Mario Miconi questa manifestazione verrà ripetuta ripristinando il consueto calendario e cioè l’ultima settimana di maggio con gare venerdì e sabato sulla pista di Santa Barbara e domenica lungo il circuito stradale di Viale Corrado IV. Questo progetto è stato già presentato alla Federazione Italiana Pattinaggio per il tramite del Commissario Tecnico Massimiliano Presti e del Responsabile del Settore Tecnico Antonio Grotto. Inoltre è stato proposto anche a livello internazionale alla federazione World Skate attraverso il Segretario Generale dottor Roberto Marotta.

A questa kermesse internazionale hanno partecipato campioni Europei, Mondiali e vincitori de YOG come Bramante, Mareschi, Scotto, Barison, Manera, Casadei e Di Stefano, per le donne, Bormida, Val anzano, Paganelli, Fracassetto e Speroni. Questa manifestazione è stata vista da oltre 3000 persone in diretta streaming principalmente perché tutta la manifestazione si è svolta in assenza di pubblico in rispetto delle indicazioni e prescrizioni date dalla Regione Abruzzo, del Questore di L’Aquila ed in base al piano di Safety e Security presentato dall’organizzatore dell’evento, Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, alle Autorità competenti, con apposito piano redatto da studio professionale qualificato.

Tutti i risultati sul sito Federale http://www.fisr.it/corsa/risultati.html. Ora Dirigenti, Tecnici ed i componenti lo Staff organizzativo Eventi del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano stanno già preparando l’evento 2021 e tra le varie possibilità c’è la possibilità di abbinarlo oltre che al campionato nazionale CSEN ed alle tappa del Challenge Centro Italia anche ad una tappa della Coppa del Mondo di maratona. Le date presumibili potrebbero essere il 21,22 e 23 maggio.

Alla fine dei giochi il CPGA pattinaggio ha totalizzato, per i 2020, 12 medaglie d’Oro, 10 d’Argento e 7 di Bronzo.