Il comandante regionale della Gdf lascerà l’incarico a fine luglio: nel mio cuore esperienze indimenticabili

L’Aquila. “L’Abruzzo è un territorio di interesse per la criminalità organizzata. Abbiamo regioni confinanti in cui questo fenomeno è molto più radicato e insediato. Importanti sono le nostre aggressioni in sinergia con le altre forze di polizia”. Così il comandante Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, il generale B. Flavio Aniello, a margine della cerimonia per il 245esimo Anniversario della Fondazione del Corpo che si è svolta all’Aquila nel pomeriggio.

Nel corso della cerimonia Aniello ha annunciato che lascerà l’Abruzzo il prossimo 23 luglio per assumere il comando del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle. Al suo posto arriverà Gianluigi D’Alfonso, generale di brigata, comandante provinciale a Napoli. “Lascerò questo incarico per lo straordinario gruppo sportivo del corpo che conta oltre 300 atleti che mietono successi internazionali”, ha spiegato Aniello, “porterò nel mio cuore esperienze indimenticabili in questa terra non solo di servizio, ma anche umane che mi hanno portato ad apprezzare gli abruzzesi e i loro principi e valori”.