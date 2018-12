Il Comune di Pineto vince il premio Humana Eco – Solidarity Award 2018 e festeggia 20 anni di solidarietà

Teramo. Nel biennio 2016-2017, Humana ha raccolto sul territorio del Comune di Pineto , che ospita la sede territoriale dell’organizzazione umanitaria, 69.505 chili di abiti, determinando impatti positivi dal punto di vista ambientale, economico e sociale nel sud del mondo.

La generosità dei cittadini ha contribuito alla premiazione del Comune di Pineto con l’“Humana Eco-Solidarity Award 2018”, in particolare con il riconoscimento speciale 20 anni in quanto sede territoriale di Humana.

La premiazione avviene nella speciale cornice del ventennale anni di attività di Humana People to People Italia. L’organizzazione umanitaria, che sostiene e realizza progetti di sviluppo nel sud del mondo attraverso la raccolta degli abiti, festeggia i suoi vent’anni di storia e impegno in Italia celebrando la ricorrenza con un road show a bordo di uno storico pulmino Volkswagen T2, icona vintage degli anni Settanta e simbolo del percorso di Humana che affonda le sue radici nei viaggi di alcuni studenti e insegnanti, che proprio in quel periodo partivano dal nord Europa per raggiungere paesi del sud del mondo. Viaggi che hanno dato vita a tutta l’attività di cooperazione di HUMANA.

Humana festeggia così vent’anni di solidarietà, durante i quali la Onlus ha operato in oltre mille Comuni italiani raccogliendo solidarietà. Nel nostro Paese Humana, dal 1998, ha contributo alla raccolta di oltre 245 mila tonnellate di abiti e accessori usati che hanno finanziato per 11 milioni di euro azioni solidali in Africa e Asia, raggiungendo una popolazione di 1,5 milioni di persone.

“In occasione dell’anniversario dei nostri primi 20 anni di attività in Italia abbiamo voluto mantenere un rapporto ancora più solido e ravvicinato con le comunità locali e le realtà pubbliche e aziendali che, grazie al loro costante impegno, hanno reso possibile il miglioramento della qualità di vita di milioni di persone”, sostiene Ulla Carina Bolin, presidente di Humana People to People Italia Onlus.