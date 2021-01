Il Comune di Pratola Peligna avvia lo screening nella frazione di Bagnaturo

Pratola Peligna. L’Amministrazione comunale di Pratola Peligna ha predisposto una nuova postazione per la somministrazione dei test antigenici rapidi per la frazione di Bagnaturo. Martedì prossimo, 5 gennaio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, i cittadini della frazione nel territorio comunale potranno recarsi presso la Sala parrocchiale situata alle spalle della Chiesa della Madonna Addolorata per eseguire il test rapido: lo screening sarà aperto anche ai residenti della frazione di Bagnaturo di Sulmona.

“Alla luce degli ultimi dati sui contagi nella nostra frazione – sottolineano il Sindaco Antonella Di Nino e il Consigliere comunale con delega alle frazioni Adele Leombruni – abbiamo richiesto al Dipartimento Regionale della Protezione civile nuovi test per uno screening da eseguire il prossimo 5 gennaio. Ringraziamo il Vescovo Monsignor Michele Fusco e il Parroco Don Andrea Accivile per la piena disponibilità sulla Sala parrocchiale e la Protezione civile per aver rapidamente risposto alla nostra richiesta”.