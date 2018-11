Il consigliere Di Nicola visita la sede della divisione ferroviaria di Tua: la Regione è vicina ai lavoratori

Lanciano. Giornata di visita presso la sede della divisione ferroviaria di TUA di Lanciano per il consigliere delegato ai trasporti della Regione Abruzzo, Maurizio Di Nicola. Nel corso della mattinata, infatti, Maurizio Di Nicola, accompagnato dal consigliere d’amministrazione di Tua Spa, Carmine Paolini, ha visitato le varie sedi frentane di Tua e, in particolare, ha avuto modo di entrare in contatto diretto con una delle tante articolazioni dell’azienda unica: il settore ferroviario.

Una visita, quella del consigliere Di Nicola a Lanciano, che rappresenta un ulteriore momento conoscitivo dell’azienda ed, in generale, del settore dei trasporti abruzzesi. “Una giornata per conoscere la struttura territoriale di TUA anche sul settore del ferro, per capire come è organizzato il lavoro sulle strutture territoriali e soprattutto per far sentire la vicinanza della Regione Abruzzo ai lavoratori”, ha dichiarato Maurizio Di Nicola. “Sono venuto qui a Lanciano e ho voluto conoscere chi, ogni giorno, garantisce, grazie al prezioso lavoro che svolge, il servizio pubblico ai cittadini abruzzesi”.

“Ho intenzione”, ha aggiunto Di Nicola, “di andare in tutte le varie strutture territoriali di Tua per fare un’esperienza simile a quella di oggi, il mio percorso in tal senso è partito da Lanciano, dalla ex Sangritana che, oltre a costituire un marchio storico, rappresenta il vero e proprio patrimonio ferroviario dell’azienda unica di trasporti. Sono soddisfatto di questa visita”, ha concluso il consigliere delegato ai trasporti della Regione Abruzzo, “ho acquisito tanti elementi utili che serviranno alla nostra regione per programmare al meglio ciò che serve al nostro servizio pubblico regionale e non solo”.

Il consigliere delegato ha visitato le officine e gli uffici della sede lancianese di Tua e della controllata di Tua, Sangritana spa, l’archivio storico e l’infrastruttura ferroviaria di Saletti, in Val di Sangro, che rappresenta un importante snodo per il trasporto merci, in particolare dei furgoni prodotti presso lo stabilimento Sevel della Fiat, e movimentati sull’infrastruttura ferroviaria nazionale. “La presenza costante di Regione Abruzzo attraverso il consigliere Maurizio Di Nicola”, ha dichiarato il membro del Cda di Tua, Carmine Paolini, “dimostra l’attenzione dell’ente regionale nei confronti di questa realtà così eterogenea e capillare quale è Tua Spa. Abbiamo tanti progetti in itinere che convergono sinergicamente a favore dell’Abruzzo”.