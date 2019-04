Il consigliere regionale Montepara lascia l’incarico di sindaco di Orsogna, subentra il vice Cicolini

Chieti. Fabrizio Montepara, eletto in Consiglio regionale per la Lega Salvini Abruzzo, ha lasciato l’incarico di sindaco di Orsogna nell’ultima seduta del Consiglio comunale che ha preso atto dell’incompatibilità con lo status di consigliere regionale. Nel ruolo di primo cittadino, che manterrà fino alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio, è subentrato il vice sindaco, Vincenzo Cicolini. Nel suo discorso di saluto all’assemblea, Montepara ha ringraziato “assessori e consiglieri di maggioranza, il segretario comunale e tutti i dipendenti che, con la loro fiducia, disponibilità e professionalità, hanno garantito all’amministrazione comunale un impegno stabile per cinque anni e”, ha sottolineato il sindaco uscente, “la realizzazione di opere importanti e una gestione sana ed efficiente del Comune”.

Tra gli obiettivi raggiunti Montepara ha indicato la riorganizzazione della pubblica illuminazione per favorire il risparmio energetico, il miglioramento sismico del Municipio, la manutenzione della pavimentazione in piazza Mazzini e in altre strade urbane e rurali, il primo lotto del parco Pinocchio, la creazione dell’area di sgambatura per i cani, la riduzione della tariffa per i rifiuti e il completamento dell’asilo nido con l’abbassamento delle tariffe per le famiglie da 295 a 230 euro. Numerose anche le attività cui l’amministrazione ha dato impulso e sostegno in ambito culturale e turistico, come i concorsi per le orchestre scolastiche e per corno (dedicato a Domenico Ceccarossi), l’istituzione a Orsogna della Biblioteca nazionale delle Città del vino, il gemellaggio con Everett negli Usa e lo scambio culturale tra studenti, il Festival internazionale delle arti con madrina Juliette Binoche, la promozione della Festa dei Talami.

Un grazie Montepara lo ha rivolto anche ai consiglieri di opposizione, pur nella differenza di idee, proposte e comportamenti. “Un pensiero particolare”, ha aggiunto, “ai ragazzi del servizio civile e a chi ha organizzato e gestito il progetto, nonché a tutti i cittadini orsognesi, residenti nel nostro paese e fuori regione o all’estero. I cittadini sanno che sono stato a disposizione di tutti, in ogni momento e per ogni problema. Ho la coscienza tranquilla di avere lavorato con passione e rispetto di tutti. Montepara ha espresso grande stima per Vincenzo Cicolini e ha invitato tutti, consiglieri e assessori, a dare il massimo della collaborazione, auspicando che la prossima campagna elettorale sia basata sul rispetto delle idee e dei programmi di ciascuno”.