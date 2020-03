Il consiglio regionale si riunisce a porte chiuse, in esame le misure straordinarie per economia e occupazione

L’Aquila. L’assemblea legislativa della Regione Abruzzo si riunisce in seduta urgente domani, 1 aprile, alle 11 nella sala Ipogea del palazzo dell’Emiciclo all’Aquila. All’esame dell’aula i seguenti provvedimenti: progetto di legge “Misure straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione”; progetto di legge “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022: modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili”; provvedimenti amministrativo recante “Rendiconto finanziario 2019” e “Bilancio di previsione 2020/2022: prima variazione e applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2019 – assestamento generale dei conti”. In coda la convalida del consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci.

La seduta non è aperta al pubblico, ma verrà comunque trasmessa integralmente in diretta tramite i canali social (Facebook e Youtube) dell’Ufficio Stampa e Comunicazione. Per il corretto svolgimento dei lavori dell’Assemblea saranno adottate tutte le precauzioni con l’utilizzo dei dispositivi atti a garantire il rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus.