Il Convitto nazionale non chiuderà, De Santis (Lega): grande risultato per l’Aquila, impegni mantenuti

L’Aquila. “Il Convitto Nazionale non chiuderà, e questo è un altro grande risultato che quest’amministrazione ottiene per L’Aquila”. Ad affermarlo è il capogruppo in Consiglio comunale della Lega – Salvini Premier Francesco De Santis. “Con lo stanziamento straordinario”, si legge in una nota, “che il Ministero dell’Istruzione formulerà per attivare borse di studio a favore di ragazzi e ragazze che si iscriveranno all’Istituto, verrà garantita la sopravvivenza del Convitto Nazionale “D. Cotugno”.

“Un impegno”, precisa De Santis, “che la Lega e l’amministrazione tutta aveva assunto nei giorni scorsi e che, grazie particolarmente al lavoro del Sindaco Pierluigi Biondi, si è concretizzato con la possibilità di finanziare, forti del contributo dedicato del Ministero, borse di studio per tutti gli studenti che sceglieranno L’Aquila come meta per i propri studi liceali”.

“Adesso l’ultimo sforzo bisognerà che lo faccia la Dirigenza del Convitto Nazionale”, prosegue il capogruppo in Consiglio comunale, “guidata da docenti capaci e professionali: raggiungere il numero adeguato di studenti, garantendo un’offerta di qualità ed approfittando dell’opportunità di una borsa di studio dedicata agli studenti che sceglieranno di iscriversi alla struttura”. “Un grazie sincero”, conclude il Capogruppo leghista, “al nostro ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, da sempre attento alle esigenze e alle difficoltà del capoluogo d’Abruzzo”.

“Una buona notizia per gli studenti aquilani ed abruzzesi. – aggiunge il coordinatore Scuole ed Università della Lega Giovani Alessandro Maccarone – Con l’opportunità delle borse di studio che il Ministero donerà ai futuri iscritti il Convitto Nazionale “D. Cotugno” ha l’occasione di dimostrare la grande qualità che offre agli studenti di tutta la Regione, che, se in questo momento fossero in procinto di scegliere il proprio percorso scolastico nel Liceo, – conclude Maccarone – invitiamo ad iscriversi al Convitto Nazionale “D. Cotugno””.