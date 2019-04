“Il coraggio di ricominciare”, a Castelvecchio Subequo una mostra fotografica per il decennale del sisma

L’Aquila. Il CEOS (Centro Europeo Orientamento e Studi) Onlus Abruzzo e Fnp-Cisl L’Aquila, in occasione del decennale del sisma, hanno organizzato una mostra fotografica intitolata “6 aprile 2009, il coraggio di ricominciare. Recupero, conoscenza e valorizzazione. Immagini dal terremoto”. La mostra sarà visitabile nei giorni 5, 6 e 7 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 19, presso la sede Fnp-Cisl di Castelvecchio Subequo.

“Per il decennale del sisma, il Ceos Onlus Abruzzo voleva organizzare un evento nel rispetto della memoria, del ricordo e del dolore delle persone che hanno vissuto e che ancora vivono quel tragico evento” ha dichiarato il Segretario generale Ceos Onlus, Fabio Olivieri. “Anche noi abbiamo vissuto in prima persona quel dramma e sappiamo che la spettacolarizzazione della memoria non serve a nulla. Siamo felici di aver condiviso questo progetto assieme alla Fnp-Cisl L’Aquila, che in questa occasione ha mostrato gli stessi nostri obiettivi e ideali”.

“La nostra iniziativa non vuole essere un semplice ricordo del sisma per chi l’ha vissuto e un immagine per chi era troppo piccolo o non ancora nato, ma deve spingerci a riflettere su cosa è accaduto, su quello che può e deve essere fatto per migliorare la vita e la sicurezza della nostra terra” ha affermato il Segretario R.L.S. Finp-Cisl Castelvecchio Subequo, Francesco Olivieri.