Il Duomo selezionato tra le migliori 50 gelaterie artigianali al mondo. La parola d’ordine? Genuinità

Avezzano. E’ genuinità la parola chiave nella realizzazione dei gusti targati Duomo. La filosofia del maestro gelatiere Francesco Dioletta è ormai nota a tutti: pochi ingredienti ma di assoluta qualità con largo spazio alle materie prime d’eccellenza locali o – se ciò non fosse possibile – del meglio presente nel resto d’Italia.

E’ proprio la cernita di prodotti di qualità ad essere la parte più importante dell’intero processo di produzione. Ciò vale per i gusti più tradizionali come la “NOCCIOLA” realizzata con nocciole del Piemonte IGP alle novità dell’estate come “UVA SPINA“, “LAMPONE“, e “MORA“, di coltivazione biologica in territorio aquilano.

Inoltre, in seguito al grande successo che durante l’estate ha riscontrato il gusto “Mango e Lime Brasiliano”, sono in arrivo in gelateria manghi provenienti direttamente dalla Sicilia, in raccolta proprio questi giorni.

Dopo avervi raccontato tanto, è arrivata l’ora di farvi fare un salto nel dietro le quinte della gelateria, mostrandovi concretamente come è organizzato il lavoro.

Laboratorio e gusto “Fiordilatte”.

“Lampone, mora, uva spina, ribes”.

“Melone”.

Sherbeth Experience.

A testimoniare la validità del lavoro svolto in questi anni dalla gelateria Duomo L’Aquila-Avezzano, oltre ai numerosi riconoscimenti che si susseguono stagione dopo stagione, quest’anno è arrivata la Sherbeth Experience.

Il Duomo è stato selezionato tra le migliori 50 gelaterie artigianali al mondo ed è pronto, con il suo punto vendita in piazza duomo all’Aquila, a portarvi alla scoperta del suo gelato con un percorso degustativo tutto da vivere e assaporare.

