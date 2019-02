Il FAI e le acque d’Abruzzo, domani secondo ciclo di conferenze con accademici ed esperti del settore

Pescara. La Delegazione FAI Fondo Ambiente Italiano di Pescara, con il patrocinio della Provincia di Pescara, organizza per domani, il secondo incontro del ciclo di conferenze a titolo Acque D’Abruzzo con la partecipazione di accademici, esperti e tecnici. Il primo incontro, tenutosi lo scorso venerdì, ha visto la presenza di un notevole numero di persone particolarmente interessate al tema dell’acqua nei territori abruzzesi, alla sua qualità e alla duplice visione della stessa come patrimonio e come risorsa da salvaguardare e da proteggere.

La conferenza valida anche per l’esonero dal servizio e come ore di formazione per i docenti di ogni ordine e grado, si svolgerà nella Sala Figlia di Iorio, Palazzo della Provincia di Pescara. Domani, a partire dalle 17, interverrà Giorgia Montesano, property Manager Villa Gregoriana di Tivoli, per parlare de “L’acqua nei beni FAI”. A seguire, alle 17.30, il geomorfologo Gabriele Fraternali dirà la sua su “Nevi e ghiacci d’Abruzzo, risorsa e patrimonio da salvare”.