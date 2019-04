Il falconiere Giovanni Granati riceve consensi in tutto il mondo, gli Emirati Arabi Uniti lo elogiano pubblicamente

L’Aquila. L’ambasciatore degli Emirati Arabi Unit’, Eccellenza Saquer Nasser Al Raisi, scrive al falconiere Granati appena tornato da un impegnativo tour negli Stati Uniti, congratulandosi per il successo avuto per la sua partecipazione alla cerimonia della 47ma giornata Nazionale degli Emirati Arabi Uniti.

In quell’occasione sua eccellenza Saquer, spiega Granati, ha mostrato notevole interesse per il nostro territorio, per la Rocca di Calascio e la Fortezza di Civitella del Tronto, teatri naturali delle esperienze wild (appuntamenti mensili in cui Granati offre la possibilità di gradire il volo libero di aquile, falchi, gufi ecc.) congratulandosi del grande lavoro svolto nel tramandare questa nobile arte in connessione con il territorio.

L’Ambasciatore inoltre ha voluto rammentare l’importanza del rispetto delle tradizioni, valore inestimabile e patrimonio dell’identità di un paese, che lentamente stanno scomparendo lasciandoci sempre più in una società disordinata e priva di fondamento; l’evoluzione si ha con la giusta connessione tra storia e tecnologia.

L’ambasciatore ha quindi voluto premiare con un Attestato di riconoscimento Granati. l’Attestato andrà ad unirsi agli altri documenti storici conservati presso la fortezza di Civitella del Tronto e dedicati alla falconeria, spiega Granati, tra cui il certificato ricevuto ad inizio anno dal Presidente della A.A.I.I. (Asian and African Falconry Federation) il Kazako Bakyt Karnakbayev e l’invito ufficiale del Peregrine Fund, l’associazione di falconeria Americana che ha salvaguardato il falco pellegrino dal rischio estinzione e che ha invitato Granati al Meeting di primavera in Idaho (USA).

In questa occasione Granati avrà l’opportunità di presentare ai migliori Biologi, veterinari e falconieri degli States, una nuova ed innovativa tecnica di allenamento per lo sviluppo della muscolatura dei rapaci attraverso le moderne tecnologie, tecnica in sperimentazione qui in Abruzzo da ormai 3 anni, di cui è l’ideatore. La presentazione avverrà dopo un ulteriore test focalizzato sulle Aquile reali selvatiche della California, insieme alle prestigiose associazioni locali a cui Giovanni ha fatto visita nel corso di quest’anno.