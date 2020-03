Il futuro dei tribunali minori si decide in Regione, domani la discussione all’Emiciclo

L’Aquila. Il futuro dei tribunali minori si decide in Regione, domani discussione all’Emiciclo.

La settimana politica all’Emiciclo inizia domani, alle 9, con la seduta straordinaria e congiunta della Prima Commissione “Bilancio” con la Quinta Commissione “Salute e Cultura” per l’esame del progetto di legge sulle “Celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione delle Regioni”. Verrà inoltre esaminata la risoluzione sui “Problemi della sanità nelle aree interne . A seguire le Commissioni, così come stabilito in Conferenza dei capigruppo, è previsto per le ore 10 la seduta ordinaria del Consiglio regionale all’Aquila. Giovedì, alle 10, è convocata la Terza Commissione “Agricoltura” con il seguente ordine del giorno: progetto di legge di integrazione alla legge regionale 31 luglio 2012, n.38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) ;progetto di legge sulle “Norme in materia di turismo itinerante”; progetto di legge di modifica alla legge regionale del 20 maggio 2008, n.6 recante: “Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione.

Disciplina concernente l’abbattimento e l’espianto di alberi di olivo”. Su questo provvedimento sono previste le seguenti audizioni: Giovanni De Luca (Presidente Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Ascoli Piceno, Pescara e Teramo); Emanuele Pierannunzi (Presidente Agr. Federazione regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati dell’Abruzzo Collegio provinciale di Teramo). In coda è previsto l’esame di una risoluzione sul “Doppio corrispettivo a carico delle imprese per la fruizione dei servizi di manutenzione stradale, manutenzione aree verdi e pubblica illuminazione, erogati negli agglomerati industriali di competenza dell’Agenzia Regionale delle Aree Produttive”.

Anche su questo punto sono previste le audizioni di: Casartigiani Abruzzo, Confindustria Abruzzo, CNA Abruzzo, Confapi Abruzzo, Confartigianato Abruzzo. Sempre giovedì 5 marzo è in calendario la seduta della Prima Commissione “Bilancio” alle 12 che esamina il progetto di legge sulla “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero” con le audizioni dei Presidenti dei Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, dei Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e dei sindaci dei Comuni di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.