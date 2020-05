Il golf abruzzese riparte: riaprono i circoli, via libera agli allenamenti, ma non alle attività agonistiche

L’Aquila. Riparte il golf abruzzese, che nella nostra regione può contare su oltre 700 iscritti e su un numero sempre crescente di persone che si avvicinano a questa disciplina, praticata da circa duemila giocatori in Abruzzo.

Con l’avvio della fase 2, come spiega il presidente regionale della Federazione Italiana Golf, Leonardo Gravina, “i circoli, come disposto dal dpcm, hanno riaperto anche se, come ha detto anche il nostro presidente nazionale Franco Chimenti, le istituzioni non possono essere scavalcate. In tal senso le ordinanze locali hanno generato molta confusione, pur essendo a favore della riapertura immediata delle strutture. In questa settimana sono tornati fruibili i nostri tre centri regionali: il Golf Club Miglianico, L’Aquila Golf Club San Donato e l’Adriatico Golf Club Brecciarola. Ovviamente, parliamo di una apertura che consente solo gli allenamenti per professionisti e non professionisti, con lo stop a tutte le manifestazioni sia federali che amatoriali. Le attività agonistiche sono ferme”.

Anche per i gestori dei club golf abruzzesi, il problema economico è rilevante. “Basti pensare che le maggiori entrate arrivano dalle quote gare, dai Club House e dai ristoranti che sono tutti chiusi, come gli spogliatoi. Oggi arrivi al golf club, tu ti alleni, e torni a casa” spiega Gravina. “Per questo l’auspicio è quello di poter contare su degli aiuti per il settore, come per gli altri sport, ma in tal senso vorrei rimarcare il grande gesto della federazione nazionale che ha restituito ai golf club la quota di affiliazione per il 2020, dimostrando vicinanza alle varie regioni, in questo periodo così complicato”.