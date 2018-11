Il gruppo sportivo Polizia Municipale città di Montesilvano protagonista della settima Coppa Italia di calcio a 5

Montesilvano. Nuovo importante appuntamento calcistico per il gruppo sportivo Polizia Municipale Città di Montesilvano. Dal 7 al 10 novembre, la squadra di calcio a 5, sarà protagonista in Puglia, ad Andria della settima edizione Coppa Italia Calcio a 5. Con il terzo posto raggiunto a giugno al Campionato Italiano di Calcio a 5 disputatosi a Matera, il Gruppo Sportivo montesilvanese ha ottenuto la qualificazione per la Coppa Italia A.S.P.M.I. 2018. Gli ottimi risultati degli ultimi anni, la conquista della Coppa Italia 2016 a San Benedetto del Tronto, le altre due finali di Coppa Italia disputate saranno per il team abruzzese uno stimolo importante per essere una delle protagoniste dell’ambito Trofeo. Il torneo, riservato alla categoria Polizie municipali d’Italia si svolgerà al Palasport Comunale, sotto l’organizzazione dell’A.S.P.M.I (Associazione Sportiva Polizie Municipali d’Italia) per l’assegnazione del titolo 2018 riservato alla categoria. Gli abbinamenti delle otto squadre qualificatesi lo scorso giugno saranno divisi in due gironi. Nel girone A si affronteranno: Castellammare di Stabia, (Campioni d’Italia 2018), Torino, Bari, Andria. Mentre nell’altro girone B si incontreranno: San Severo, Montesilvano, Torre del Greco, Palermo. Le prime classificate di ogni girone accederanno alla finale del 10 novembre. Nella prima partita di mercoledì 7 novembre alle 17,00 Montesilvano affronterà Torre del Greco.

“Negli ultimi anni”, afferma Roberto Marzoli, allenatore e portavoce della squadra, “il Gruppo Sportivo ha conseguito importanti risultati raggiungendo traguardi di buon livello sportivo e insieme al Comando si è distinto anche in attività di solidarietà. Ultimamente abbiamo donato al reparto di Pediatria di Pescara sette particolari aste porta flebo contribuendo a rendere giocoso e familiare l’ambiente ospedaliero sostenendo altresì il progetto di reinserimento sociale dei ragazzi che realizzano questi manufatti. Inoltre daremo rilievo anche quest’anno al Progetto Noemi Onlus indossando le maglie di gara con il logo a sostegno dell’Associazione”. Della delegazione abruzzese guidata da Roberto Marzoli faranno parte:Trave Dino (P), Piscione Alessandro (P), Di Vincenzo Fabio (K), Di Fiore Paolo, Speranza Marco, Ciccarelli Pasquale, Cesaroni Corrado, Fedele Armando, Bonanni Francesco, Albertini Marco, Di Teodoro Alberto (P) e Foglia Nando. Tra lo staff si annoverano il massaggiatore Fusco Ciro e gli accompagnatori Castorani Giancarlo e Castorani Pasquale.