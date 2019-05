Il leader della Lega Salvini torna in Abruzzo: comizi a Giulianova e Montesilvano, ecco quando

Montesilvano. Nel nome dell’imperante motto “Prima l’Italia, il buonsenso in Europa”, il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini torna in Abruzzo per sostenere i candidati della Lega alle elezioni europee del prossimo 26 maggio, che coincidono con le votazioni in diversi Comuni adriatici, come Pescara, Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Giovedì 9 maggio il ministro sarà dapprima a Giulianova, dove alle 19 terrà un incontro pubblico in Piazza del Mare; successivamente, alle 21, si sposterà a Montesilvano, per un comizio in Largo Venezuela.