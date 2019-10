Il marketing visionario e il segreto del tempo, a Teramo torna l’appuntamento con Startup Grind. Ospite l’editore abruzzese Luca Torzolini

Teramo. Il marketing visionario e il segreto del tempo. Un approccio non convenzionale all’imprenditorialità e alla comunicazione. Sabato 26 ottobre torna “Startup Grind” in collaborazione con Google for Startups: ospite della serata Luca Torzolini, editore abruzzese (Alba Adriatica) specializzato nell’impresa culturale che nelle sue lezioni mette in relazione etica e impresa, comunicazione e arte, creatività e business. L’appuntamento è alle 16.30 nella sala consiliare della Provincia, in via Milli.

Produttore e sceneggiatore di documentari, anche grazie all’esperienza acquisita nei viaggi in tutto il mondo per realizzare interviste a uomini e donne del mondo dell’arte, della cultura, dello spettacolo Luca Torzolini ha sviluppato una serie di competenze trasversali quali il Dream Marketing, ai Business Game e il Personal Poetry Branding. La lezione si focalizzerà sulle fasi di produzione e post produzione di prodotti video, di phototelling, storytelling e webtelling e sull’utilizzo delle piattaforme sociale in chiave imprenditoriale.

“Per il nostro sesto evento, abbiamo scelto degli argomenti molto di attualità e che riguardano gli aspetti più squisitamente legati al marketing e alla comunicazione d’impresa – afferma Danilo Bonta responsabile Startup Grind per la provincia di Teramo – con un docente sicuramente fuori le righe. Il nostro dovere è quello di divulgare temi che riguardano l’innovazione e di contribuire a fornire spunti che possono modificare l’ecosistema imprenditoriale locale con un approccio positivo e aperto al cambiamento. Le giovani aziende, le istituzioni e tutto il tessuto imprenditoriale oggi si confrontano con situazioni complesse che però hanno come interfaccia nuove opportunità di crescita se si cambia punto di vista e si abbandonano strumenti oramai globalmente obsoleti”

“La Provincia ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa che ha consentito a tante persone, giovani studenti e anche imprenditori consolidati, di confrontarsi con persone che si misurano con esperienze professionali che abbracciano un orizzonte ampio e nuovo – commenta il presidente Diego Di Bonaventura – esperienze che spesso sono confinate in ambiti ristretti e specialistici e che con questo modello vengono proposte in maniera divulgativa e aperta a tutti”.

Per l’occasione è stato lanciato un concorso che ha come premio un biglietto (valore 350 dollari) per l’ingresso al workshop mondiale di Startup Grind che si svolgerà negli USA.