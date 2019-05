Il meteo in Abruzzo 03 – 09 maggio : irruzione fredda con nevicate a quote medie, poi verso un miglioramento.

Il mese di Maggio, per molti versi, rimane uno dei più belli in assoluto. Vuoi per i colori dei campi, dal rosso, al bianco, dal verde al viola e via dicendo. Le giornate sono lunghe, spesso calde ed inondate da un sole luminoso. Ma in ogni caso e come vedremo qui di seguito, le condizioni meteo possono essere tutt altro che sotto il segno del tempo bello ed appunto soleggiato. Già da Sabato, una discesa di correnti piuttosto fredde per il periodo, tenderà a scendere dalle alte latitudini verso l’Italia , che come succede in questi casi, nel giorno successivo di Domenica,l’arco alpino darà un aiuto alla formazione di un minimo depressionario sul centro nord. Tra Domenica e Lunedì poi, le correnti fredde, si porteranno appunto anche sulla nostra regione, dando luogo a piogge e nevicate che potranno scendere fin verso gli 800 m circa. Successivamente, tuttavia, avremo un generale miglioramento con la colonnina di mercurio in aumento. Insomma, sembra che l’inverno, vorrà ancora dire la sua… .Pertanto, Venerdì, il cielo al mattino, si presenterà tra poco nuvoloso e variabile. A seguire, più nubi e qualche precipitazione a carattere di rovescio, di debole entità. Temperature pressochè stazionarie, venti da ovest nelle aree interne, da est altrove. Sabato, dopo un avvio discreto, arriveranno, ad iniziare dai settori occidentali, delle piogge via via più estese. Temperature in calo di qualche grado, venti in rotazione da ovest ovunque prima di sera. Domenica, piogge più presenti tra l’alto Aterno , carseolano, marsicano, settori occidentali del parco nazionale d’Abruzzo. Neve oltre i 1500 m in calo verso i 1300 m in serata. Venti moderati con delle raffiche da nord ovest, temperature in calo con valori sui 2°c se non meno, prima di mezzanotte ad 850 hpa. Lunedì, giornata piuttosto fredda, con piogge e nevicate oltre gli 800 / 900 m per buona parte della giornata sulla regione. Venti da nord est, temperature in calo tra la notte e al mattino con valori sui -2°c ad 850 hpa, in rialzo dal pomeriggio di qualche grado. Martedì, non male al mattino, della nuvolosità potrà presentarsi da metà giornata con delle precipitazioni a carattere debole, sui settori interni. Venti da est, temperature in ripresa con valori ad 850 hpa sui 3°c. Mercoledì, al momento appare buono, per la pressione in aumento. Cielo poco nuvoloso, temperature in salita. Giovedì infine, anche appare una giornata buona, con la colonnina in salita ed i venti da sud ovest.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.