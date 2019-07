Il meteo in Abruzzo 1 – 7 agosto: ancora caldo, poi dell’instabilità, temperature di nuovo in aumento a seguire

Ed eccoci al mese di Agosto anche quest’anno. Il mese delle vacanze per antonomasia. Possiamo subito dire che le condizioni meteo, saranno in gran scala, orientate con delle condizioni piuttosto discrete, ove dopo il caldo che è appena tornato, avremo delle nuove condizioni d’instabilità, che farà trovare spazio a dei fenomeni a carattere di rovescio nelle aree interne più che altro. Per cui, le temperature torneranno a scendere di qualche grado e sarà più fresco anche nel week end. Poi, sembra, che una nuova spinta dell’anticiclone nord africano potrà tornare a trovarci. Ma andiamo con ordine. La giornata di Giovedì 1 Agosto, vedrà sempre cielo poco nuvoloso e temperature sui valori del giorno precedente ( circa 20°c ad 850 hpa). Ventilazione da ovest nelle zone interne, da nord est altrove. Venerdì, cielo poco nuvoloso al mattino, con una tendenza alla variabilità, con la possibilità di qualche debole fenomeno sparso sul teramano. Venti come il giorno precedente, temperature in leggero aumento, con valori sui 22°c ad 850 hpa, pertanto con dei valori massimi nelle aree più basse intorno ai 38°c. Sabato, giornata più fresca per i venti nord orientali ovunque, della nuvolosità da stau soprattutto, potrà apportare qualche fenomeno tutto sommato debole a carattere di rovescio. Temperature quindi in diminuzione, come già accennato, con valori ad 850 hpa sui 18°c. Domenica, dopo un inizio buono, della nuvolosità andrà formandosi, a carattere cumuliforme. Non mancheranno delle precipitazioni a carattere di rovescio, anche di moderata entità. Venti sempre da est, temperature senza grosse variazioni di rilievo. Lunedì, al momento appare una giornata molto simile, con dei temporali possibili prima di sera. Venti occidentali, deboli nelle aree interne, da est lungo la fascia costiera, temperature stazionarie. Martedì, ancora possibilità di rovesci, questa volta più possibili lungo le coste e sui versanti orientali, nel tardo pomeriggio, a carattere di rovescio. Temperature in aumento, ventilazione press a poco come il giorno precedente. Mercoledì, infine, al momento appare una buona giornata ove anche le temperature aumenteranno ancora di qualche grado. Venti da ovest, moderati nell’interno, da est-nord est lungo le aree poste ad oriente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS