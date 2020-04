Il meteo in Abruzzo 10 – 16 aprile: festività pasquali con tempo soleggiato e temperature in aumento.

In un momento nefastamente storico non solo per l’Italia, ma purtroppo a livello mondiale, siamo arrivati alla festività pasquale di questo 2020. Certo sarà una Pasqua anomala, molto diversa da quella che siamo abituati a vivere, come ad esempio con le gite fuori porta di Pasquetta. Le condizioni meteo sulla nostra regione, tuttavia, appaiono buone con cielo poco nuvoloso appunto a Pasqua e Lunedì dell’Angelo,mentre poi potrà affacciarsi della nuvolosità con qualche fenomeno sparso. Ma vediamo l’evoluzione giorno per giorno. Venerdì Santo, giorno 10 Aprile, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso. Situazione che continuerà anche nelle ore successive su tutto il territorio regionale. Venti deboli orientali, temperature in aumento con valori ad 850 hpa a +8°c circa. Sabato Santo, anticiclone ancora più stabile su tutta l’Italia, che garantirà tempo bello e soleggiato per tutta la giornata. Temperature in aumento di uno o due gradi circa, ventilazione sempre debole dai quadranti orientali. Domenica, giorno della Santa Pasqua, bello ovunque al mattino, probabilmente qualche debole e veloce rovescio potrà manifestarsi tra il carseolano, Simbruini e Parco nazionale d’Abruzzo. Ma nulla di che. Venti occidentali, deboli nelle aree aquilane, da est altrove, temperature stazionarie. Lunedì dell’Angelo, giorno di pasquetta, tempo abbastanza buono, a parte della nuvolosità di passaggio , ma nulla di rilevante. Temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Martedì, l’anticiclone tenderà a perdere qualcosa, tant’è che entreranno delle correnti orientali più instabili anche verso la nostra regione. Cielo nuvoloso, con la possibilità di fenomeni a carattere di rovesci moderati, sul teramano e parte della provincia di Pescara. Temperature in lieve flessione, venti da est. Mercoledì, giornata non molto diversa dalla precedente, ove saranno possibili dei fenomeni a macchia di leopardo, più presenti sui settori orientali. Venti orientali, temperature in leggero calo, sia nei valori minimi che in quelle massime. Infine Giovedì, che al momento appare una buona giornata, a parte della nuvolosità sui settori ad est. Venti da ovest nell’aquilano, da est altrove, temperature in aumento con valori sugli 11°c ad 850 hpa. Non mi resta che augurare a Tutti i miei affezionatissimi lettori, una Serena e Santa Pasqua.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.