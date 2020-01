Il meteo in Abruzzo 10 -16 gennaio: continueranno condizioni di tempo generalmente stabili a parte qualche addensamento.

In questi giorni, stiamo notando di quanto sia freddo nottetempo ed al primo mattino nelle aree vallive, mentre l’aria appare più dolce, se così vogliamo dire, lungo i pendii montani, anche posti in quota. Siamo in condizioni di alta pressione e per cui l’inversione termica, dato anche il fatto di lunghe notti, è una cosa risaputa. Valori davvero bassi di temperature minime di diversi gradi sotto ai -10 ed anche i -15°c lungo gli altipiani posti a quote oltre i 1200 m, come abbiamo potuto notare nella rete meteo sul nostro sito www.caputfrigoris.it. Detto questo, invece, passiamo alla tendenza meteo per i prossimi giorni sulla nostra regione, ove in primis, si notano pochi cambiamenti e se vogliamo della sporadica variabilità portata dai venti orientali, cosa che faranno scendere di qualche grado la temperatura come vedremo qui di seguito. Insomma, al momento quest’inverno sembra voglia continuare di questo passo, senza le tanto attese nevicate, importanti non solo per lo sci, ma giustamente per le riserve idriche in estate. Venerdì 10 Gennaio, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, per l’anticiclone che sarà sempre ben strutturato. Estese gelate e banchi di nebbia nelle vallate nottetempo ed al primo mattino. Nel pomeriggio possibilità di qualche stratificazione e nulla più. Ventilazione settentrionali, molto deboli, temperature in leggero calo sia nei valori minimi che nelle massime ( 4°c ad 850 hpa). Sabato, della nuvolosità sparsa, in arrivo da est, potrà presentarsi già dal mattino su buona parte della regione. Davvero scarse le possibilità di precipitazioni se non qualcosa molto debole dinanzi alle coste chietine. Venti nord orientali, deboli con qualche rinforzo verso la parte est della regione, temperature in calo di qualche grado, sia minime che massime ( 0°c ad 850 hpa). Domenica, non cambierà molto rispetto al giorno prima. Tempo variabile con ampie schiarite ma senza nessun fenomeno. Temperature in calo di uno o due gradi in generale, ventilazione da nord est, tra deboli e moderati. Lunedì, tempo discreto con cielo poco nuvoloso, qualche nube più presente sul basso chietino. Estese gelate al mattino e possibilità di banchi di nebbia nelle vallate. Temperature in aumento per i valori massimi, pressochè stazionarie per quelli minimi; venti da nord est, deboli. Martedì, cielo tra poco nuvoloso ed a tratti con qualche addensamento, ma sempre senza nessun fenomeno. Ventilazione debole occidentale nelle zone interne, da est altrove; temperature senza variazioni di rilievo. Mercoledì, al momento la giornata si presenta abbastanza buona con cielo poco nuvoloso se non sereno, ove certamente saranno possibili delle gelate notturne un pò ovunque. Temperature stazionarie, venti deboli come il giorno precedente. Infine uno sguardo a Giovedì 16, in cui la situazione appare buona con cielo poco nuvoloso per l’anticiclone che potrà ancora essere in buona forma. Classiche gelate al mattino, specie nelle vallate, ventilazione da ovest sull’aquilano, da nord lungo le altre tre province, temperature sempre sui stessi valori sia per le minime che per le massime (+2°c ad 850 hpa).

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.