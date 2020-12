Il meteo in Abruzzo 11 – 17 dicembre: qualche lieve disturbo, poi generale miglioramento e temperature in aumento.

La nostra penisola rimane ancora sotto ad una situazione di spiccata variabilità, a causa di un campo depressionario, seppur blanda, ma che tuttavia ancora sta dando luogo a dei fenomeni deboli o tutt al più moderati, a carattere sparso. Anche in qualche area abruzzese. In linea di massima, stiamo andando verso un generale miglioramento, che si concretizzerà dai primi giorni della prossima settimana, per la risalita dell’anticiclone di natura sub tropicale, che appunto farà aumentare anche le temperature di vari gradi, soprattutto nei valori massimi. Intanto Venerdì 11, al mattino, il cielo si potrà presentare tra poco nuvoloso e variabile con la possibilità di brinate, ove ci sarà maggior sgombro dalla nuvolosità. Non mancheranno le nebbie nottetempo ed al primo mattino nelle vallate. Temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione da sud ovest nell’interno, da est sul versante orientale, deboli. Sabato, spiccata variabilità, associata ad ampie schiarite, come sulla parte centro occidentale della regione. Qualche debole pioggia sul vastese. Ventilazione da est nord est moderata, temperature stazionarie (+2°c ad 850 hpa). Domenica, le correnti si faranno un pochino più decise da nord est. Tuttavia, soltanto della nuvolosità da stau sarà presente sui versanti montuosi che si affacciano verso l’adriatico, con qualche debole pioggia sempre nell’area del vastese. Venti quindi nord orientali, moderati con dei rinforzi lungo le coste, temperature in calo con valori tra gli 0 ed 1°c ad 850 hpa. Lunedì, l’alta pressione inizierà a stabilizzarsi su buona parte dell’Italia. Solo al sud sarà presente qualche disturbo. Pertanto, in Abruzzo, cielo poco nuvoloso al mattino, con estese gelate, specie nelle zone interne, ove non mancheranno anche delle formazioni nebbiose. Tempo buono anche nel corso del pomeriggio. Venti sempre nord orientali, tra deboli e moderati; temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie nelle minime. Martedì, giornata abbastanza buona, ove comunque potrà trovare spazio della nuvolosità stratificata di passaggio e qualche addensamento locale. Temperature in aumento (+7°c ad 850 hpa), ventilazione da ovest nell’aquilano, da est lungo le coste, di debole entità. Mercoledì, nulla di rilevante, solo qualche stratificazione sarà presente nel cielo nel corso della giornata. Venti press a poco come il giorno precedente, temperature stazionarie. Giovedì, infine, dopo un avvio buono, della nuvolosità andrà aumentando da ovest, con qualche pioggia tra carseolano e Marsica verso sera. Temperature stazionarie, in leggero aumento lungo le coste per probabile foehn, per i venti sud occidentali, moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS