Il meteo in Abruzzo 11 – 17 ottobre: tempo stabile, soleggiato e mite, Martedì qualche precipitazione.

Ci staiamo avvicinando alla metà di questo mese di Ottobre, con un tempo decisamente mite per opera di un campo anticiclonico di stampo sub tropicale. Situazione, che sembra resistere anche nel week end e fino alla giornata di Lunedì. Poi, almeno a quanto sembra in questo momento, nel successivo giorno di Martedì, con un temporaneo indebolimento dell’anticiclone, potrà esserci qualche precipitazione, ad iniziare da ovest. Ma vediamo passo passo, la possibile evoluzione meteo. Nella giornata di Venerdì 11, al mattino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Dei banchi di nebbia saranno possibili nelle vallate poste nell’aquilano. Qualche addensamento sui rilievi più elevati nel corso del pomeriggio, ma senza nessun rischio di precipitazioni. Venti deboli da est, temperature in lieve flessione, ma tuttavia clima mite. Sabato, giornata davvero all’insegna del bel tempo ove anche i geopotenziali tenderanno ad aumentare ( DAM 584 – 588), per cui molto stabile. Qualche nube alta e stratificata di passaggio da ovest prima di sera. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est altrove, debole, temperature in aumento con valori ad 850 hpa sui 12°c, pertanto molto mite con massime nei centri posti in basso, anche oltre i 27°c. Domenica, giornata buona, a parte il cielo con velature di passaggio. Qualche addensamento più accentuato prima di sera e nessuna occasione per dei fenomeni. Temperature stazionarie, ventilazione come il giorno precedente. Ed eccoci a Lunedì, che appare con cielo tra variabile e nuvoloso, ma tuttavia senza piogge. Venti da ovest nelle zone interne, da est lungo la fascia costiera, temperature pressochè stazionarie. Martedì, il campo anticiclonico tenderà ad indebolirsi sulla nostra penisola. Pertanto, al primo mattino, cielo poco nuvoloso, ma con un aumento di quest’ultima nelle ore successive. Possibilità di qualche pioggia su carseolano e Marsica dal primo pomeriggio, in estensione sul resto dell’aquilano prima di sera. Venti dai quadranti meridionali, temperature ancora stazionarie, in leggero calo dalla serata. Mercoledì, tempo in genere variabile, ove potrà trovare spazio qualche debole precipitazione. Venti da ovest-sud ovest, con possibile foehn sulle coste, temperature in calo di un paio di gradi, almeno. Infine Giovedì, con il possibile rinforzo dell’anticiclone, temperature stazionarie o in lieve calo, venti da ovest nell’aquilano, da est sulle rimanenti zone.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS