Il meteo in Abruzzo 11 – 17 settembre: possibile qualche fenomeno pomeridiano, in un clima simil estivo..

A quanto pare, le temperature simil estive sembrano ancora essere presenti nei prossimi giorni, anche se qualche rovescio piuttosto localizzato sarà possibile. Insomma, un cambio, se vogliamo, radicale delle condizioni meteo, non ci saranno in grande stile. Pertanto, Venerdì 11, al mattino, cielo poco nuvoloso, ma con una tendenza ad aumento di quest’ultima, sui settori occidentali. Possibilità di rovesci, su carseolano, marsicano e via via in estensione su quasi tutto l’aquilano. Temperature stazionarie,o in leggero aumento, venti nord orientali tra deboli e moderati. Sabato, giornata sostanzialmente buona, con cielo poco nuvoloso al mattino. Solite nubi pomeridiane, ma tuttavia potranno essere scarse le precipitazioni e molto localizzate prima di sera. Temperature stazionarie, venti dai quadranti orientali. Domenica, bel tempo e clima sempre simil estivo. Temperature in leggero aumento, venti da nord est, tra deboli e moderati. Lunedì, anticiclone in rinforzo, tempo stabile e soleggiato, a parte qualche passaggio di nubi stratificate, temperature stazionarie e venti dai quadranti orientali. Martedì, sempre bello al mattino, nuvolosità in formazione nelle ore successive a carattere cumuliforme, con la possibilità di fenomeni, nel corso del pomeriggio nelle zone interne, soprattutto alto Sangro. Venti sempre da nord est, temperature stazionarie con valori ad 850 hpa sui +18°c. Mercoledì, discreto al mattino, piogge a carattere moderato, in qualche caso anche forti su alcune aree al confine con il Molise ed il Lazio. Temperature in leggero calo, ventilazione orientale. Giovedì, infine, avvio con tempo buono, a seguire sarà possibile qualche rovescio tra alto Aterno, carseolano, Marsica, parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti da est, temperature stazionarie con circa +16°c ad 850 hpa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.