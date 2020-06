Il meteo in Abruzzo 12 – 18 giugno: il periodo instabile continua.

Nelle ultime ore, sono stati presenti forti rovesci e grandinate su teramano e pescarese, altrove, sul resto della nostra regione, tuttavia delle piogge non sono mancate, ed addirittura delle nevicate in alta quota sui massicci del Gran Sasso e della Majella. A vedere gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, si continua a notare l’instabilità anche nei prossimi giorni su tutta la nostra regione. Anzi, proprio nella giornata di Domenica, causa una goccia fresca presente in prossimità delle nostre zone, l’instabilità appare ancora più accentuata soprattutto nel corso del pomeriggio. Tuttavia, Venerdì 12, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Qualche stratificazione di passaggio e addensamento di poca importanza saranno presenti nel corso del pomeriggio. Scarse le possibilità di precipitazioni. Temperature in aumento, di alcuni gradi, specie nei valori massimi; venti tra deboli e moderati occidentali nell’aquilano, da est altrove. Sabato, dopo una mattinata con tempo discreto, avremo un aumento della nuvolosità a partire dai quadranti occidentali, con qualche fenomeno tra il pomeriggio e la sera tra deboli e moderati. Temperature in aumento con valori sui +16°c ad 850 hpa; ventilazione non diversa dal giorno precedente. Domenica, una goccia fresca ed instabile, andrà a posizionarsi molto probabilmente tra Marche ed Abruzzo, nelle ore centrali della giornata. Pertanto, al mattino, cielo variabile, con un aumento della nuvolosità su tutta la regione. Dal primo pomeriggio, fenomeni diffusi a carattere temporalesco su gran parte del territorio. Ventilazione sempre come nei giorni precedenti; temperature in lieve calo. Lunedì, altra giornata sotto l’aspetto instabile su gran parte dell’Abruzzo, con possibilità di piogge anche da prima di metà giornata, soprattutto nelle aree interne, in estensione ovunque. Venti da nord est, moderati, temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, cielo poco nuvoloso al mattino, ma con rapido aumento di quest’ultima con rovesci e temporali a seguire, più probabili nelle zone interne. Temperature stazionarie o in leggero aumento, venti da sud ovest sul settore aquilano, da est-nord est lungo le aree costiere. Mercoledì, situazione non molto diversa a quanto pare, sempre tempo orientato sull’instabilità con fenomeni a carattere di rovescio nel corso del pomeriggio. Infine Giovedì, che al momento appare di continuare a proporre il tempo decisamente instabile nelle ore pomeridiane, soprattutto nell’entroterra. Venti e temperature come il giorno precedente.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.