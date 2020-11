Il meteo in Abruzzo 13 – 19 novembre: qualche fenomeno possibile tra Lunedì e Martedì.

Ci avviamo verso la metà del mese di Novembre, in un contesto anticiclonico, ove soltanto della nuvolosità sparsa sta trovando un pò di spazio nelle ultime ore. Le condizioni meteo, tuttavia, anche nei prossimi giorni, sembrano orientate verso tempo stabile e soleggiato,con qualche fenomeno tra Lunedì e Martedì. Temperature non basse, per quanto riguarda i valori massimi, ma neanche tanto per quelle minime. Pertanto, Venerdì 13, al mattino, oltre alle solite nebbie nottetempo ed al primo mattino, il cielo rimarrà poco nuvoloso per l’intera giornata, su tutto il territorio regionale. Ventilazione debole da ovest nell’aquilano, da est sulle altre tre province; temperature senza variazioni di rilievo, con valori sui 7°c ad 850 hpa. Sabato, dopo un avvio molto simile al giorno precedente, della nuvolosità irregolare arriverà da ovest nord ovest. Scarse o nulle le possibilità precipitative sui settori occidentali. Temperature stazionarie e venti da ovest nell’entroterra, da est altrove. Domenica, altra giornata bella e soleggiata, tuttavia della nuvolosità da ovest si presenterà nel corso del pomeriggio nelle aree interne, con la possibilità di qualche debole fenomeno su carseolano e monti Simbruini. Temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione da sud ovest nell’aquilano, da nord est sulle altre province, sempre deboli. Lunedì, con la depressione atlantica che si sarà abbassata di latitudine, potranno presentarsi dei fenomeni anche moderati nel corso della giornata, su buona parte della regione. Venti da sud ovest, tra deboli e moderati; temperature stazionarie. Martedì, potrà formarsi una blanda circolazione depressionaria sul sud Italia, la quale recherà dei fenomeni moderati sul versante orientale abruzzese, per effetto stau. Venti quindi da est nord est, moderati con dei rinforzi; temperature in leggero calo (+6°c ad 850 hpa). Mercoledì, è probabile che l’anticiclone, tornerà a rinforzarsi da ovest. Tempo in miglioramento sulla nostra regione, con cielo poco nuvoloso, salvo qualche addensamento. Temperature in leggero aumento, ventilazione debole da sud ovest sull’aquilano, da nord est su teramano, pescarse e chietino, più vivace su quest’ultima. Giovedì, tempo che al momento appare discreto, con qualche addensamento di passaggio e nulla più. Temperature in lieve salita, venti occidentali nell’interno, da est sud est altrove.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.