Il meteo in Abruzzo 14 – 19 marzo: qualche disturbo nel week end, a seguire rinforzo dell’anticiclone.

Sono giornate difficili al riguardo del coronavirus in tutta la penisola, tant’è che ovunque, Abruzzo compreso è stata dichiarato dal governo la zona rossa, Lunedì scorso. L’augurio è che tutto si risolva al più presto, ove dobbiamo comportarci da responsabili, tutti, nessuno escluso, sia per noi che per gli altri. Comunque sia, passiamo subito a parlare di meteo, che sulla nostra regione, appare con dell’instabilità per un temporaneo ritiro dell’anticiclone nella sua parte più orientale, lasciando spazio alle correnti da est, associato ad un calo delle temperature. Da Lunedì, tuttavia, torneranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, per il ritorno del campo anticiclonico, lungo tutta l’Italia. Continua pertanto, l’assenza di veri e propri apporti precipitativi praticamente su tutta la regione ed appunto anche oltre. Sabato 14, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso dappertutto, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità, specie sui settori centro orientali, ove non mancherà qualche debole fenomeno, a macchia di leopardo. Temperature in calo, soprattutto dal pomeriggio, venti da ovest, deboli al mattino, in rotazione da est nord est, moderati, a seguire. Domenica, sempre correnti orientali, nuvolosità irregolare, scarse le possibilità di precipitazioni, tendenza ad un graduale miglioramento tra il pomeriggio e la sera. Temperature ancora in calo, con valori ad 850 hpa sugli 0°c. Lunedì, cielo poco nuvoloso nell’arco della giornata intera. Venti da est, tendenti da ovest, in serata, deboli, lieve aumento termico. Martedì, anticiclone in rinforzo, tempo bello e soleggiato, temperature in aumento di qualche grado, ventilazione debole occidentale. Mercoledì, non cambia granchè, tempo sempre bello, con cielo poco nuvoloso. Ventilazione nord orientale, temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì infine, nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in rialzo ( +7°c ad 850 hpa), ventilazione da sud ovest nell’entroterra, da est lungo le coste, sempre deboli.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.