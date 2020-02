Il meteo in Abruzzo 14 -20 febbraio: subito un pò d’instabilità, poi torna l’alta pressione, forse più freddo a seguire.

Condizioni meteo alquanto primaverili nei giorni scorsi su tutta la nostra regione, mentre un leggero calo della colonnina di mercurio è avvenuto oggi, più che altro nei valori minimi. C’è da dire subito, che stiamo per assistere al passaggio di un fronte perturbato che apporterà dei fenomeni, ma tutto si svolgerà rapidamente. Infatti seguiranno condizioni di tempo stabile e soleggiato, appunto per il ritorno dell’alta pressione che andrà rinforzandosi nei giorni seguenti. Poi, verso Mercoledì, probabilmente potrà formarsi una circolazione depressionaria sul basso tirreno, con tempo più freddo , ove potranno trovare spazio dei fenomeni, nevose a quote medie. Venerdì 14, al mattino, saranno possibili delle piogge, su gran parte della regione. Neve oltre i 1400 m circa. Tutto in veloce spostamento verso levante. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature in calo con valori sui +2°c ad 850 hpa. Sabato, giornata bella ed assolata per via del rinforzo dell’anticiclone su gran parte d’Italia. Gelate al mattino nelle conche con la possibilità di qualche nebbia. Venti deboli da nord est, temperature stazionarie, o in lieve aumento nei valori massimi. Domenica, non cambierà granchè, con i geopotenziali in aumento. Temperature in lieve salita, venti da sud, deboli. Lunedì, altra giornata di bel tempo e soprattutto mite su tutto l’Abruzzo. Venti deboli da ovest, con un pò di foehn lungo le zone orientali, temperature in leggero aumento ( +5/+7°c ad 850 hpa). Martedì, tempo sempre abbastanza buono, ma forse sarà probabile che il campo anticiclonico tenderà a ritirarsi un pò verso ovest, lasciando affluire delle deboli correnti da est. Qualche addensamento sarà possibile nel corso del pomeriggio, ma con scarse possibilità di piogge. Venti da est sull’adriatico, da ovest nell’aquilano, sempre deboli. Temperature senza variaizioni di rilievo. Mercoledì, potrebbe e ci vuole il condizionale, approfondirsi un minimo tra il medio e basso tirreno, la quale apporterebbe così dei fenomeni moderati su buona parte dell’Abruzzo, con quota neve oltre i 1500 m, in calo verso sera sui 1000 m circa. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature in calo con valori entro la notte sui -1°c ad 850 hpa. Giovedì, invece al momento appare sotto una situazione di tempo diffusamente instabile, con pioggia e nevicate oltre i 700 m circa. Temperature ancora in lieve flessione, venti nord orientali, moderati o alquanto forti.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.