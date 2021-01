Il meteo in Abruzzo 15 – 21 gennaio: sensibile calo termico con qualche debole nevicata, migliora a seguire.

In queste ore, l’aria fredda si sta portando verso la penisola Balcanica, la quale, farà sentire seppur marginalmente, gli effetti anche verso la nostra regione. Infatti la colonnina di mercurio andrà abbassandosi, mentre solo qualche debole precipitazione nevosa potrà essere presente tra Venerdì pomeriggio e Sabato mattina. Al seguito, anche se continuerà a fare piuttosto freddo, le condizioni meteo andranno verso un miglioramento per l’anticiclone che si riporterà verso appunto il territorio italiano. La giornata di Venerdì 15, vedrà al mattino, la formazione di una debole depressione sul tirreno centro meridionale e pertanto avremo un cielo tra poco nuvoloso e variabile, con della nuvolosità in aumento sull’area del parco nazionale d’Abruzzo e versanti orientali tra il pomeriggio e la sera. Qualche debole nevicata sarà possibile nelle aree interne verso sera, fino a quote basse. Temperature in calo con valori intorno ai -5°c ad 850 hpa nella serata, venti in rinforzo da est nord est. Sabato, cielo nuvoloso sul versante centro orientale della regione, con deboli nevicate tra i monti della Laga, Gran Sasso, Majella, monti dei Frentani ed alto Sangro. Meglio su carseolano e Marsica. Venti moderati con dei rinforzi da nord est, temperature in diminuzione (-7°c ad 850 hpa). Miglioramento tra il pomeriggio e la serata. Domenica, estese gelate al mattino ove il vento non sarà stato presente, tuttavia freddo. Cielo per lo più tra poco nuvoloso e variabile a tratti, ma senza nessuna precipitazione. Venti deboli da ovest nell’aquilano, da est sulle altre tre province,temperature minime in calo, massime in aumento (-5°c ad 850 hpa). Lunedì, campo anticiclonico in lieve rinforzo, tempo abbastanza buono con cielo poco nuvoloso. Gelate al mattino, praticamente ovunque. Ventilazione debole orientale, temperature stazionarie nei valori minimi, in aumento in quelli massimi, seppur di poco. Martedì, tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Temperature in lieve aumento, specie nei valori massimi, tuttavia sempre freddo durante le ore notturne con estese gelate. Venti da ovest, deboli nell’aquilano, da est altrove. Mercoledì, rotazione delle correnti da sud ovest, nubi che andranno addensandosi verso i rilievi occidentali ma senza precipitazioni. Temperature in aumento (+1°c ad 850hpa). Infine Giovedì, che al momento appare molto simile alla precedente. Temperature in aumento, venti da sud ovest con possibile foehnizzazione lungo l’area orientale.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS