Il meteo in Abruzzo 15 – 21 marzo : generale miglioramento, probabile un guasto a metà settimana.

Dopo alcuni giorni con un tempo più al ritorno di condizioni invernali, con nevicate fino a quote basse, vento e quant’altro, per i prossimi giorni andrà profilandosi una situazione di nuovo con cielo poco nuvoloso, salvo addensamenti locali, ma senza precipitazioni o alquanto scarse, anche se quest’ultimo fattore è davvero importante, visto che stanno scarseggiando oramai da tempo. Probabilmente, verso Martedì, invece potremo tornare a dei fenomeni che al momento compaiono, ma certamente è solo un ipotesi. Mercoledì 20 invece che appare sotto tempo instabile, alle ore 22:58, avremo l’equinozio di primavera. Venerdì, 15 Marzo, al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, come del resto nell arco della giornata intera, ove troveranno spazio solo delle stratificazioni alte. Venti da ovest nell’entroterra, da est lungo i versanti orientali, deboli; temperature in aumento con valori ad 850 hpa sui 6°c circa. Sabato, anticiclone in rinforzo su tutta Italia, giornata bella in Abruzzo, ove solo qualche nube alta e stratificata di passaggio sarà presente. Temperature in aumento ancora, ventilazione non diversa dal giorno precedente. Domenica, situazione che appare immutata, con cielo poco nuvoloso, salvo degli addensamenti sui confini con il Lazio. Venti come il giorno precedente, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, potrà formarsi un minimo depressionario sul centro nord, ma che comunque non andrà a creare nulla sulla nostra regione. Cielo generalmente poco nuvoloso, solo per qualche stratificazione, temperature stazionarie e venti da ovest. Martedì, una blanda circolazione tra la nostra penisola ed il nord Africa, potrà attirare delle correnti da est, più fresche. Il cielo da poco nuvoloso o variabile del mattino, andrà verso una nuvolosità sempre più cospiqua, con dei fenomeni a carattere sparso dal primo pomeriggio e poi più estese. Venti da est-nord est, temperature in calo ( +2°c ad 850 hpa). Mercoledì, al momento appare una giornata con tempo diffusamente instabile, con piogge a carattere moderato e delle nevicate oltre i 1300 m circa. Ventilazione orientale, tra deboli e moderate, temperature in leggero rialzo. Infine uno sguardo a Giovedì, che come tendenza sembra con tempo instabile con fenomeni sparsi. Ventida est, temperature stazionarie o in lieve calo.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS