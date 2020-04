Il meteo in Abruzzo 17 – 23 aprile: situazione discreta, con qualche veloce fenomeno.

E’ tornato nuovamente l’anticiclone, dopo il passaggio instabile di Martedì scorso, apportando un aumento delle temperature, anche se al mattino, nelle aree interne della nostra regione si continuano a registrare valori minimi piuttosto bassi con delle gelate notturne nelle aree di conca. I prossimi giorni, saranno all’insegna di un tempo discreto, ove tuttavia dell’instabilità potrà trovare spazio con qualche rovescio sparso. Le temperature a quanto sembra in questo momento, potranno scendere di alcuni gradi, da Martedì, come vedremo qui di seguito. Venerdì 17 Aprile, al mattino, avremo cielo poco nuvoloso, situazione che durerà anche nel corso delle ore pomeridiane, ove soltanto qualche passaggio di nubi stratificate potrà essere presente. Temperature in aumento, sia nei valori minimi che in quelle massime ( 12°c ad 850 hpa), ventilazione debole occidentale nell’aquilano, da est altrove. Sabato, non cambierà granchè, tempo stabile e soleggiato, passaggi stratificati e nulla più. Temperature stazionarie, ventilazione press a poco come nel giorno precedente. Domenica, il cielo potrà mostrarsi irregolarmente nuvoloso, con la possibilità di rovesci, a tratti moderati, soprattutto nelle zone interne. Ventilazione sempre da ovest nell’aquilano, da est sulle rimanenti province, temperature stazionarie. Lunedì, tempo tra poco nuvoloso e variabile. Dei fenomeni potranno essere presente nelle aree tra carseolano , monti Simbruini. Temperature in calo di qualche grado, venti da est nord est. Martedì, correnti da nord est, clima più freddo, con cielo variabile a tratti più nuvoloso sui versanti a stau orientali, ove non sarà esclusa qualche debole precipitazione, nevosa oltre i 1200 m circa. Venti in rinforzo pertanto dai quadranti nord orientali. Mercoledì, qualche addensamento sempre sui versanti orientali, temperature in calo con valori ad 850 hpa sugli 0°c, pertanto piuttosto freddo, venti moderati con qualche rinforzo da est nord est. Giovedì infine, ove al momento la situazione meteo sulla nostra regione appare abbastanza buona, con cielo poco nuvoloso ovunque, temperature in ripresa, venti sempre nord orientali, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS