Il meteo in Abruzzo 17 – 23 luglio: subito rovesci e temporali, meglio a seguire, più caldo da metà settimana.

La metà di Luglio è oramai passata e tuttavia il clima resta abbastanza fresco in quanto nelle nostre vallate poste in montagna si registrano valori minimi abbastanza bassi per il periodo in essere e neanche quelli massimi sono poi così elevati. Nei prossimi giorni, a quanto pare avremo subito del tempo instabile Venerdì, poi, a parte qualche possibile scaramuccia, in qualche pomeriggio, la situazione non appare del tutto male. Verso Martedì, Mercoledì, sembra che la colonnina di mercurio vorrà salire di vari gradi. Ma andiamo con ordine. Venerdì 17 Luglio, al mattino, il cielo sarà poco nuvoloso, ma la tendenza è per un rapido aumento di quest’ultima, con dei rovesci e temporali su gran parte del territorio regionale, fino a sera inoltrata, per una goccia fresca che si posizionerà sui Balcani. Venti da nord est, moderati con qualche rinforzo, temperature in calo dalla seconda parte della giornata. Sabato, invece, le condizioni meteo andranno verso un generale miglioramento ovunque, con cielo poco nuvoloso al mattino, qualche lieve disturbo nelle aree interne, ma di debole entità. Venti orientali, temperature in leggero aumento di almeno un paio di gradi. Domenica, sempre bello al mattino, nubi da metà pomeriggio nelle zone montuose ove non sarà da escludere qualche fenomeno a carattere di deboli rovesci. Ventilazione da nord ovest nell’aquilano, da nord est lungo le aree orientali, deboli. Temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, non cambierà di molto la situazione, sempre buono al mattino, soleggiato su tutta la regione, mentre dal primo pomeriggio, potranno essere presenti dei fenomeni, di debole entità nelle zone interne. Venti da ovest nell’aquilano, da est sulle altre province; temperature in leggero aumento ( +17°c ad 850 hpa). Martedì, giornata che al momento appare davvero buona, con solo qualche addensamento sparso pomeridiano, ma nulla più. Venti non molto diversi dal giorno precedente, temperature in lieve salita. Mercoledì, tanto sole su tutta la regione, temperature in aumento e ventilazione piuttosto simile al giorno prima. Infine per Giovedì, tempo bello e soleggiato ovunque, per il possibile ritorno dell’anticiclone sub tropicale, la quale apporterà anche un innalzamento della colonnina di mercurio, in alcune località poste a bassa quota oltre i 35°c ( 20/21°c ad 850 hpa). Venti da sud ovest nell’interno, da nord est lungo le coste.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.