Il meteo in Abruzzo 18 – 23 dicembre: tempo stabile con gelate notturne.

Giornate con tempo bello e soleggiato ci stanno accompagnando verso le festività natalizie, con estese gelate durante le ore notturne, mentre il clima è abbastanza piacevole in quelle centrali della giornata. Questa situazione, sembra che andrà avanti anche per i prossimi giorni ed almeno fino alla vigilia di Natale, appunto Giovedì prossimo. Poi qualcosa potrà cambiare, molto probabilmente, ma al momento è meglio fermarci qui. Intanto, Venerdì 18, al mattino, saranno presenti delle estese gelate quasi ovunque, come anche delle nebbie nelle vallate. Tendenza a degli addensamenti di poco conto nel corso del pomeriggio associati a dei passaggi stratiformi. Temperature stazionarie nei valori minimi, in lieve diminuzione per le massime; ventilazione debole da est sud est. Sabato, non cambierà granchè, giornata molto simile alla precedente. Domenica, campo anticiclonico sempre ben presente su tutta Italia. Sull’Abruzzo cielo velato con qualche addensamento di passaggio, sempre di poco conto. Venti deboli orientali, temperature in leggero aumento nei valori massimi ( circa +5°c ad 850 hpa). Lunedì, qualche passaggio nuvoloso al mattino, cielo più aperto nel corso del pomeriggio. Venti deboli nord occidentali nell’aquilano, da est nord est sulle altre tre province; temperature senza variazioni di rilievo. Martedì, anche, qualche innocuo passaggio nuvoloso potrà essere presente durante le ore pomeridiane. Ventilazione debole occidentale nelle aree più interne, da est altrove; le temperature non subiranno variazioni. Mercoledì, giornata che appare al momento con tempo stabile su tutta la regione. Gelate notturne nelle vallate, ma valori massimi non male per il periodo in essere. Venti molto simili al giorno prima.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.