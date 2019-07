Il meteo in Abruzzo 19 – 25 luglio: si va verso un generale migliormento e con le temperature in aumento.

Più che dei fenomeni consistenti, nelle giornate appena passate abbiamo avuto un calo delle temperature che nelle località montane, hanno raggiunto, grazie soprattutto all inversione termica, dei valori minimi di riguardo per il periodo in essere, visto che siamo scesi nelle conche poste a quote oltre i 1000/1200 m, al di sotto degli 0°c. A grandi linee, i prossimi giorni, vedono un tempo che andrà generalmente migliorando e soprattutto, torneranno a salire le temperature, per una nuova rimonta sub tropicale. La giornata di Venerdì 19, al mattinoil cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Tuttavia, la classica nuvolosità cumuliforme, andrà formandosi dal primo pomeriggio associata a dei fenomeni a carattere di rovesci temporaleschi più che altro sulla provincia aquilana. Ventilazione sempre orientale, temperature sui valori del giorno precedente ( 16°c ad 850 hpa). Sabato, geopotenziali in aumento e pertanto la giornata vedrà un tempo tutto sommato buono, a parte qualche locale addensamento pomeridiano. Temperature in aumento di un paio di gradi, venti da sud nell’entroterra, sempre da est, lungo le aree costiere e l’immediato interno. Domenica, al momento appare una giornata davvero buona ed estiva. Qualche nube potrà presentarsi sui settori occidentali regionali, ma con scarse o nulle come possibilità di precipitazioni. Ventilazione orientale un pò ovunque, temperature in lieve aumento. Lunedì, entrerà più in scena il sub tropicale, geopotenziali in aumento ( DAM 592/596), cielo poco nuvoloso, qualche formazione cumuliforme nelle aree interne, ma con difficile possibilità di precipitazioni. Colonnina di mercurio in salita di qualche grado ( 20°c ad 850 hpa), valori massimi intorno ai 35°c nelle zone poste più in basso. Martedì, tempo estivo, cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature ancora in salita, ad 850 hpa i valori potranno toccare i 23°c, per cui massime molto vicine ai 40°c, sempre a quote basse. Ventilazione sempre dai quadranti orientali. Mercoledì, non cambia granchè, giornata estiva in tutti i sensi. Infine uno sguardo a Giovedì, che appare anch’essa sotto l’insegna del tempo stabile e soleggiato su tutta la regione, temperature pressochè stazionarie e venti da nord est. Insomma, l’estate tornerà a dire la sua, per la gioia di chi vorrà stare al mare ed anche escursioni sui nostri splendidi monti.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.