Il meteo in Abruzzo 2 – 8 ottobre: situazione discreta, tra schiarite e qualche precipitazione.

Siamo entrati in Ottobre, un mese autunnale per eccellenza in un certo senso. Dopo il freddo dell’ultimo week end, con pioggia e nevicate fin sui 1400 m circa in alcuni casi, le temperature sono tornate ad alzarsi, almeno per i valori massimi. Nei prossimi giorni, tuttavia, le condizioni meteo appaiono discrete, da un tempo più capriccioso Sabato, sarà meglio la Domenica, poi, a tratti, nella settimana torneranno dei fenomeni pomeridiani, a carattere di rovescio. La giornata di Venerdì 2, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, più che altro qualche velatura e qualche nube sparsa. Temperature in aumento, per i venti che provverranno dai quadranti meridionali, in rinforzo. Sabato, invece, tempo più disturbato, sul versante occidentale, ove non mancheranno dei rovesci moderati tra alto Aterno, carseolano, Simbruini in particolare. Altrove tempo variabile, con qualche scroscio prima di sera sul teramano. Venti da sud ovest, che potranno ruotare da nord nel pomeriggio; temperature in leggero aumento al mattino, in calo dal pomeriggio. Domenica, tempo buono, con cielo poco nuvoloso per tutta la giornata dappertutto. Qualche nube in più nel corso del pomeriggio, ma nulla di che. Temperature senza variazioni di rilievo, ventilazione in genere da sud, tra debole e moderata. Lunedì, sempre buono con cielo poco nuvoloso al mattino, addensamenti specie ad ovest, con dei fenomeni moderati sui rilievi come quelli dell’alto Aterno, Simbruini. Venti da sud ovest nell’aquilano, da est nord est sulle altre province; temperature stazionarie ( +12°c ad 850 hpa). Martedì, al momento appare una giornata abbastanza movimentata, con cielo irregolarmente nuvoloso con dei fenomeni a carattere di rovescio, a tratti di entità moderata. Venti da ovest nelle zone più interne, da est sui versanti orientali; temperature stazionarie o in leggero calo. Mercoledì, sempre possibilità di piogge sparse, più che altro nelle ore pomeridiane e nelle aree interne. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente, temperature in lieve calo. Infine Giovedì, che potrà presentarsi con cielo poco nuvoloso al mattino e qualche debole precipitazione nel pomeriggio nelle zone interne. I venti non cambieranno granchè, di debole entità; temperature sui valori di Mercoledì.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.