Il meteo in Abruzzo 22 – 28 febbraio : freddo nel week end, poi generale miglioramento.

Il robusto sistema anticiclonico che è stato presente sull’Europa occidentale, ha contribuito a far avere delle giornate stabili e soleggiate, anche sulla nostra regione, in qualche caso simil primaverile. Ora questa situazione, tenderà a lasciare il passo, a delle correnti fredde orientali, che porteranno del tempo instabile soprattutto sulle regioni meridionali, con nevicate a basse quote. Da noi per farla breve, qualche fenomeno potrà essere presente nella notte tra Venerdì e Sabato, poi le condizioni sembrano tornare rapidamente ad essere buone già dal mattino, anche se il vento da grecale unito ad un calo sensibile della colonnina di mercurio, sarà presente su tutta la regione. Freddo anche Domenica, con un tempo non malaccio, qualche disturbo, anche se debole, non sarà da escludere del tutto Martedì, a seguire tempo decisamente bello, per il rinforzo del campo altopressorio. Pertanto, Venerdì 22 Febbraio, al mattino, il cielo sarà tra poco nuvoloso e variabile. La tendenza è di un aumento delle nubi a partire dai quadranti orientali, con l’arrivo dei fenomeni che saranno più presenti tra il teramano, pescarese e chietino. Neve oltre i 1300 m circa, in calo tra la sera e la notte. Venti da nord est in rinforzo, temperature in calo, sensibile dal tardo pomeriggio. Sabato, cielo poco nuvoloso, temperature in calo ancora con valori sui -8°c ad 850 hpa, pertanto farà freddo. Venti moderati con dei rinforzi da nord est. Domenica, giornata molto simile alla precedente, con poche nubi e soprattutto vento a tratti forte in alcune aree da grecale. Temperature in lieve aumento per i valori massimi, in calo per quelli minimi. Lunedì, giornata ancora fredda, ove non sarà da escludere qualche fenomeno debole, prevalentemente a carattere nevoso, nei settori tra la Majella ed il Parco nazionale d’Abruzzo, al mattino. Rapido miglioramento. Venti sempre orientali, temperature in aumento, dal primo pomeriggio, ma durante le ore notturne, farà molto freddo. Martedì, probabilmente ci sarà ancora la possibilità di avere della nuvolosità da stau sui versanti orientali, con qualche nevicata a quote basse, nel corso della giornata. Ventilazione sempre da est-nord est, temperature senza variazioni di rilievo ( saremo su circa -3°c ad 850 hpa). Mercoledì, pressione in aumento, per il rinforzo dell’anticiclone. Cielo poco nuvoloso al mattino, con estese gelate, qualche addensamento potrà essere presente tuttavia nel corso del pomeriggio. Venti da nord est, deboli con qualche rinforzo durante le ore pomeridiane, temperature in aumento, specie nei valori massimi. Infine uno sguardo a Giovedì, ultimo giorno del mese, in cui al momento si vede tempo stabile e soleggiato con le temperature in sensibile aumento. Venti deboli da est.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.