Il meteo in Abruzzo 23 – 29 agosto: tempo orientato verso instabilità, soprattutto pomeridiana.

Il periodo caldo e stabile di questi ultimi giorni, hanno, se così vogliamo dire, le ore contate. Infatti una goccia fresca ed instabile, già presente sul golfo Ligure, condizionerà il tempo nei prossimi giorni, anche sulla nostra regione, con rovesci temporaleschi, anche di una certa entità. Intanto, la giornata di Venerdì, vedrà , al mattino, il cielo si presenterà inizialmente poco nuvoloso, mentre una certa nuvolosità ancdrà via via formandosi, annessa a delle precipitazioni, dapprima a carattere tra debole e moderato, poi a seguire prima di sera, anche forti tra l’alto Aterno, monti della Laga. Ventilazione in prevalenza da est, temperature in calo dal pomeriggio di qualche grado, rispetto al giorno precedente. Sabato, goccia fresca centrata sull’Italia centrale, cielo poco nuvoloso al mattino, ma con una tendenza ad un aumento di quest’ultima. Possibilità di qualche rovescio a carattere moderato su aquilano e chietino in particolare. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da est. Domenica, situazione per lo più non molto diversa, tempo orientato sull’instabilità, sempre presente nel corso del pomeriggio. Temperature stazionarie con valori ad 850 hpa sui 18°c, quindi in ogni caso temperature massime intorno ai 33°c sulle aree poste in basso. Lunedì, discreto al mattino, ma della nuvolosità a carattere torreggiante, potrà dar luogo a dei fenomeni moderati soprattutto nelle zone del Gran Sasso, del Parco nazionale d’Abruzzo e della Majella, prima di sera. Temperature in leggero calo, venti sempre dai quadranti orientali, da sud est in particolare. Martedì, saremo sempre sulla stessa linea d’onda, con possibilità di rovesci pomeridiani nelle aree poste nell’interno. Temperature e ventilazione sempre identici al giorno prima. Mercoledì, non male al mattino, della nuvolosità stratificata si farà avanti, seguita da nuvolosità più compatta, in formazione dal primo pomeriggio, con dei fenomeni a carattere di rovesci moderati nell’aquilano in particolare. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da ovest nelle zone interne, da est lungo la fascia costiera, ed immediato interno. Uno sguardo veloce a Giovedì, ove al momento si continua a vedere la possibilità di tempo instabile con fenomeni estesi verso la sera. Temperature stazionarie, venti da sud ovest nelle zone interne, da nord est altrove.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.