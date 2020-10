Il meteo in Abruzzo 23 – 29 ottobre: alternanza di bel tempo e precipitazioni.

Le condizioni meteo negli ultimi giorni sono state orientate sul bel tempo, anche se tuttavia durante le ore notturne la colonnina di mercurio si abbassa davvero notevolmente, soprattutto lungo gli altipiani posti in quota, come indicano i valori minimi delle nostre stazioni. Le cosiddette Ottobrate, che comunque, a quanto pare, nei prossimi giorni potranno lasciare il passo a delle perturbazioni che transiteranno lungo la nostra penisola, con nuovi apporti precipitativi. Pertanto Venerdì, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque. Banchi di nebbia nelle vallate. Tendenza a degli addensamenti, ma davvero basso o nullo la possibilità di fenomeni. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da ovest nelle aree interne, da est lungo le coste, di debole entità. Sabato, le condizioni saranno diverse, in quanto ci sarà il passaggio di una perturbazione da ovest nord ovest, che darà luogo a delle piogge moderate, pressochè ovunque. Venti non diversi dal giorno precedente, anche se in rinforzo da ovest nell’aquilano; temperature stazionarie con valori sui +12°c. Domenica, torneranno condizioni di bel tempo, con cielo poco nuvoloso al mattino, mentre qualche addensamento non mancherà, molto sparso nel pomeriggio. Venti simili al giorno prima, temperature in calo (+ 8°c ad 850 hpa). Lunedì, sempre bello con cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, a parte i soliti banchi nebbiosi nottetempo ed al primo mattino nelle zone vallive. Qualche passaggio stratiforme nel pomeriggio, ma nulla di che. Ventilazione da ovest-sud ovest, nelle aree interne, da est sud est lungo le coste. Temperature in leggera salita. Martedì, altra perturbazione lungo l’Italia, che apporterà dei fenomeni moderati, a tratti possibilmente forti come nel parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Neve oltre i 2000 m circa. Venti da ovest sud ovest, moderati, temperature in calo. Mercoledì, ci sarà ancora spazio per qualche pioggia sparsa, specie sulle aree meridionali della nostra regione, come alto Sangro. Non mancherà qualche nevicata oltre i 1800 m. Tendenza ad un miglioramento. Ventilazione tra moderati e forti da nord ovest, temperature in calo con valori sui +5°c ad 850 hpa. Infine Giovedì, che tuttavia appare buono al momento. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, venti nord orientali, tra deboli e moderati.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.