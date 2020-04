Il meteo in Abruzzo 24 – 30 aprile: tempo discreto, tra schiarite, annuvolamenti e possibili fenomeni.

Dopo le diffuse condizioni d’instabilità sulla nostra regione, la situazione sembra migliorare un pò ovunque. Tuttavia, teniamo conto che ci sarà spazio per dei fenomeni a carattere sparso, alternati a delle schiarite. Verso Mercoledì, invece, un sistema più ben organizzato, potrà apportare delle nuove precipitazioni sulla nostra regione. Intanto, Venerdì 24, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso, mentre degli addensamenti saranno possibili nel corso del pomeriggio, con qualche debole fenomeno tra la Marsica e le aree del parco nazionale d’Abruzzo. Venti deboli da ovest, nell’ aquilano, da est altrove, temperature in leggero aumento. Sabato,festività del 25 Aprile, al mattino, tempo bello con cielo poco nuvoloso. Situazione che sembra rimanere tale anche nel corso del pomeriggio, ove solo qualche addensamento innocuo potrà essere presente. Ventilazione non molto diversa dal giorno precedente, temperature in aumento, con valori sugli 8°c ad 850 hpa. Domenica, bello al mattino, qualche annuvolamento più consistente nel corso del pomeriggio, ove non sarà da escludere dei fenomeni, deboli a carattere di rovescio soprattutto sull’alto Vastese. Venti sempre come il giorno precedente, temperature senza variazioni di rilievo. Lunedì, al momento appare una giornata molto simile alla precedente, cielo poco nuvoloso al mattino, addensamenti nel corso delle ore pomeridiane, con qualche debole rovescio nelle aree interne. Ventilazione sempre occidentale nell’aquilano, da est altrove; temperature stazionarie. Martedì, sempre piuttosto buono al mattino, ma con un incremento della nuvolosità sui settori interni, con la possibilità di piogge a carattere di rovescio soprattutto nelle aree tra i monti della Laga, Gran Sasso e Majella. Ventilazione sempre da ovest nell’entroterra, da est sulle rimanenti zone; temperature sempre sui valori del giorno prima ( + 9°c ad 850 hpa). Mercoledì, sarà possibile il passaggio di un sistema perturbato con dei fenomeni a carattere moderato ad iniziare dai quadranti occidentali. Venti da sud ovest, ancora da est nord est lungo le province di Pescara e Chieti, temperature senza variazioni di rilievo. Infine uno sguardo a Giovedì, che al momento appare con degli addensamenti da metà giornata ove potranno trovare spazio delle precipitazioni a carattere di rovescio nelle zone interne. Temperature in calo, sia nei valori minimi che in quelle massime, venti senza nessuna novità rispetto al giorno prima.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.