Il meteo in Abruzzo 24 – 30 luglio: qualche incertezza subito, poi tempo stabile e caldo.

Il mese di Luglio va verso il capolinea e a quanto pare,con un tempo prettamente estivo, come stiamo assistendo in questi giorni. I valori ad 850 hpa si aggirano sui +19/20°c e pertanto quelli massimi, nelle aree poste a quote medio basse, in alcuni casi sorpassano i 35°c. Ma nelle prossime giornate, cosa ci riserverà il meteo? Per farla breve, tra Venerdì e Sabato, potremmo assistere a dei fenomeni pomeridiani, specie sui settori dell’entroterra, mentre da Domenica, tempo più stabile, che potrà proseguire anche nei successivi giorni, con la colonnina di mercurio in aumento, per l’anticiclone di stampo più sub tropicale. Dunque, Venerdì 24, al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso, tendenza ad un aumento di quest’ultima a carattere cumuliforme, ove non saranno esclusi dei rovesci sparsi di debole o al massimo in qualche area, dell’entroterra,di moderata entità. Ventilazione da ovest nell’aquilano, da est sulle altre province di Teramo, Pescara e Chieti. Temperature senza variazioni di rilievo. Sabato, dopo un buon avvio, della nuvolosità andrà formandosi sempre nelle zone interne. Possibilità di rovesci,nel pomeriggio, dapprima deboli, poi a carattere moderato specie nell’aquilano. Temperature in calo di qualche grado, ventilazione da nord ovest nelle aree poste più all’interno, da nord est sulla fascia orientale. Domenica, bella giornata su tutto il territorio abruzzese, cielo sgombro dalle nubi, temperature in leggero aumento, ventilazione da nord ovest nelle zone interne, da nord est lungo le coste. Lunedì, sempre bello ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in salita, ventilazione non molto diversa dal giorno precedente. Martedì, sereno o poco nuvoloso, colonnina di mercurio in aumento ( ad 850 hpa avremo valori sui +21°c circa), venti dai quadranti orientali, deboli. Mercoledì, nulla di rilevante se non soltanto degli addensamenti nelle aree interne nel corso delle ore pomeridiane, ma con scarse possibilità di fenomeni. Temperature in leggero aumento ( +22°c ad 850 hpa), con delle località poste a bassa quota, che potranno toccare dei valori massimi sui 38°c se non leggermente oltre. Infine uno sguardo a Giovedì 30, che al momento appare molto simile al giorno precedente, con cielo poco nuvoloso e qualche annuvolamento nel pomeriggio. Temperature in aumento ( +24°c ad 850 hpa), con massime in alcuni luoghi di pianura e collina probabilmente intorno ai 40°c. Ventilazione da nord est, debole, lungo le coste, da sud sud est nell’ interno.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS