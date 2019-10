Il meteo in Abruzzo 24 – 30 ottobre: torna un pò d’instabilità, forse temperature in calo a fine fase.

Giornate che vanno davvero al di là delle classiche ottobrate per via delle temperature simil estive. Giornate di tempo quindi con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, ove soltanto delle stratificazioni hanno trovato e stanno ancora trovando spazio, a parte le classiche nebbie mattutine nelle vallate. In effetti c’è bisogno di pioggia, in quanto i terreni sono piuttosto riarsi su gran parte della regione, pioggia che tuttavia sembra arrivare qualcosa già da Giovedì notte – Venerdì, mentre un cambiamento, potrebbe, ma situazione ancora da vedere, iniziare a far sentire i suoi effetti da intorno Martedì, con la possibilità dell’ingresso di correnti dai quadranti orientali, come vedremo qui di seguito. Intanto la giornata di Giovedì, al mattino, il cielo si presenterà sempre sereno o poco nuvoloso, con dei banchi di nebbia nelle valli. Con il passare delle ore, si presenteranno delle stratificazioni, con degli addensamenti via via nelle ore pomeridiane, da ovest. Qualche debole fenomeno tra il carseolano ed i simbruini verso sera. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da sud sud est. Venerdì, cielo nuvoloso al mattino, con la possibilità di rovesci moderati nell’aquilano. Altrove nuvolosità variabile ma con scarse possibilità di piogge. Qualche rfenomeno sparso sarà possibile nel corso del pomeriggio, a carattere debole. Ventilazione da est, temperature in lieve discesa. Sabato, nella mattinata ancora della nuvolosità variabile, ma con tendenza ad un miglioramento nelle ore successive. Venti orientali, temperature in leggero calo con valori sui 10°c ad 850 hpa. Ed eccoci a Domenica, ove come si nota in figura, una goccia fresca ed instabile sarà presente sull’Algeria e farà sentire i suoi effetti sulla Sicilia e sull’estremo sud italiano. In Abruzzo, cielo poco nuvoloso nel corso della giornata intera. Venti sempre deboli orientali, temperature in leggero rialzo rispetto al giorno precedente. Lunedì, altra giornata buona, ma in ogni caso, la situazione inizierà a cambiare sotto l’aspetto barico, con la grande depressione posta sulla penisola Scandinava, a quanto sembra a far entrare le prime correnti più fresche dalle latitudini più alte. Come dicevamo bel tempo per tutta la giornata, venti da est, deboli, temperature in calo dalla seconda parte della giornata di qualche grado. Martedì, cielo tra variabile e nuvoloso, con la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa, venti da ovest nelle aree interne, da est, altrove; temperature in calo con valori sui 6°c ad 850 hpa. Infine Mercoledì, giornata che al momento appare ancora più fresca con valori ad 850 hpa tra i 4 ed i 5°c, cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e delle spruzzate di neve oltre i 2000 / 2200 m circa. Venti da nord est, moderati con dei rinforzi.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS