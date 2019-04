Il meteo in Abruzzo 26 aprile – 2 maggio : instabilità con qualche rovescio dietro l’angolo.

Le correnti caldo umide da scirocco, stanno continuando ad essere presente su tutta la nostra penisola e pertanto anche in Abruzzo. Tuttavia, si può dire che nei prossimi giorni, la pressione tenderà a scendere ad iniziare dalle regioni settentrionali e pertanto, a seguire da noi. Per farla breve, infatti, saranno possibili dei rovesci pomeridiani, nelle aree interne, un pochino ogni giorno, al momento sembrano dei fenomeni alquanto tra deboli e moderati a carattere sparso. Cosa che al momento, appare anche per il giorno 1 Maggio. La giornata di Venerdì 26 Aprile, inizierà con un cielo poco nuvoloso per via delle stratificazioni. Dal primo pomeriggio, potranno essere presenti degli addensamenti con dei fenomeni a seguire a carattere di rovesci temporaleschi. Venti da sud ovest nelle zone interne, da nord est lungo la fascia adriatica, temperature stazionarie o in calo prima di sera. Sabato, bello al mattino, rovesci in arrivo nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle aree interne. Temperature in calo di qualche grado, venti in genere tendenti dai quadranti settentrionali. Domenica, giornata tra poco nuvoloso e variabile dalla tarda mattinata. Saranno possibili dei brevi e deboli rovesci nelle zone interne. Temperature stazionarie e ventilazione occidentale nell’aquilano e da est altrove. Lunedì, al momento appare una giornata piuttosto fresca, per dei venti da est. Al mattino, cielo variabile o irregolarmente nuvoloso, con un aumento della nuvolosità dal primo pomeriggio, con piogge e temporali su buona parte della regione, a carattere moderato. Temperature quindi in calo con valori tra i 4 ed i 5°c ad 850 hpa, venti da nord est, moderati. Martedì, ultimo giorno del mese, sempre dietro l’angolo la possibilità di temporali, che appaiono alquanto diffusi nelle ore pomeridiane nelle aree interne. Ventilazione dai quadranti nord orientali, temperature pressochè stazionarie. Ed eccoci a Mercoledì 1 Maggio,ove la situazione appare orientato su tempo instabile con dei rovesci e temporali, probabilmente già dalla tarda mattinata. Venti da nord est, temperature senza variazioni di rilievo. Giovedì, infine, la situazione sembra migliore, con cielo poco nuvoloso e scarse possibilità di precipitazioni nel corso della giornata. Venti da sud, temperature in aumento.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS