Il meteo in Abruzzo 26 giugno – 2 luglio: qualche disturbo pomeridiano, più caldo a fine fase

Il mese di Giugno che ci sta per lasciare, alla fine non ha presentato un tempo del tutto simil estivo, tranne forse che in questi ultimi giorni. Giorni, ove è tornata qualche precipitazione nelle zone interne, come oggi e che rimarrà non molto differente nei prossimi, fino al week end, mentre a quanto pare, le temperature potranno salire da Martedì in poi, piuttosto sensibilmente. La giornata di Venerdì 26, al mattino, cielo poco nuvoloso, mentre addensamenti a seguire da metà giornata a sviluppo cumuliforme, con dei rovesci nelle zone interne nel corso del pomeriggio. Venti da est nord est, moderati lungo il versante orientale, da sud nell’aquilano. Temperature senza variazioni importanti di rilievo. Sabato, sempre giornata con inizio bello e soleggiato, a seguire nuvolosità in formazione e possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco. Venti non diversi dal giorno precedente, temperature stazionarie. Domenica, situazione molto simile, come succede spesso in estate, bel tempo al mattino, rovesci a seguire durante il pomeriggio, aree interne, specie sul Parco nazionale d’Abruzzo. Ventilazione da nord ovest, tra debole e moderato nell’aquilano, da nord est altrove; temperature senza variazioni di rilievo ( intorno ai 15°c ad 850 hpa). Lunedì, geopotenziali in aumento ( valori DAM 584-588), tempo in generale miglioramento anche nelle ore pomeridiane, ove solo qualche innocuo addensamento con scarse possibilità di precipitazioni potrà essere presente. Le temperature in aumento; venti occidentali nell’aquilano, da est sulle rimanenti zone. Martedì, ultimo giorno di Giugno, tempo che appare prettamente stabile sul nostro territorio regionale. Qualche nube, in formazione nelle aree interne, ma nulla di che. Temperature in aumento ( valori ad 850 hpa sui 20°c), ventilazione da ovest, moderata nell’aquilano, orientali sulle altre province. Mercoledì, 1 Luglio,sempre tempo stabile e soleggiato per tutta la giornata. Ventilazione e temperature praticamente uguali al giorno prima. Infine Giovedì, al momento sembra lo stesso una bella giornata prettamente estiva, con temperature in aumento ( 22°c ad 850 hpa) e venti da sud ovest nella provincia dell’Aquila, da nord est altrove.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS.