Il meteo in Abruzzo 27 settembre – 3 ottobre: tempo discreto con qualche veloce fenomeno, instabilità a carattere freddo a seguire.

Il mese di Settembre sta per uscire di scena anche per quest’anno e tuttavia, a quanto sembra, le condizioni meteo che lo accompagneranno in questi ultimi giorni appaiono orientate verso un tipo di tempo tutt’altro che autunnale. Infatti, a parte qualche fugace occasione per delle precipitazioni, deboli oltretutto, le temperature appaiono oltre i valori medi del periodo. Poi, molto probabilmente e qui dobbiamo assolutamente andarci con le pinze al momento, la grande depressione sulla Scandinavia, potrà innescare una depressione a carattere freddo sull’Italia, con addirittura la prima neve sui nostri monti più elevati. Ma andiamo con ordine. Nella giornata di Venerdì 27, al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso ovunque sulla nostra regione. Qualche banco di nebbia nelle vallate delle aree interne sarà presente. Tendenza a degli addensamenti nel corso del pomeriggio, a carattere sparso, ma con nessuna occasione per delle precipitazioni. Temperature in aumento con valori sui 15°c ad 850 hpa, ventilazione da ovest nell’aquilano, da est altrove. Sabato, altra giornata molto simile, temperature stazionarie, venti pressapoco come nel giorno precedente. Domenica, cielo sempre poco nuvoloso, temperature senza variazioni di rilievo come anche la ventilazione. Lunedì, l’anticiclone sarà ancora piuttosto saldo sulla nostra penisola e pertanto il tempo si manterrà soleggiato, con temperature oltre i valori medi del periodo. Venti da ovest, deboli nelle zone interne, da est sulle rimanenti aree. Martedì 1 Ottobre, qualcosa inizierà a cambiare. La grande depressione posizionata sulla penisola Scandinava e parte delle isole Britanniche, inizierà a portarsi più a sud con la sua parte più meridonale, innescando quindi dei venti occidentali sull’Italia. Pertanto, in Abruzzo,al mattino, il cielo si presenterà poco nuvoloso con i soliti banchi di nebbia nelle vallate interne. Tendenza a della nuvolosità specie sui settori occidentali, con qualche rovescio tra alto Aterno, carseolano, Marsica in serata. Meglio le condizioni verso la parte orientale. Temperature in lieve calo dal pomeriggio, venti in genere da ovest. Mercoledì, probabilmente, almeno come si nota ora, sarà possibile la formazione di un minimo depressionario al centro nord. Al mattino, sulla nostra regione, avremo cielo poco nuvoloso, tendente al variabile, con addensamenti dal primo pomeriggio. Possibilità di qualche rovescio sui settori occidentali, anche a carattere moderato. Venti in rinforzo da ovest sud ovest, temperature in calo, dalla seconda parte della giornata. Infine, Giovedì, come tendenza al momento, vede una sensibile diminuzione delle temperature, con piogge, moderate ovunque e qualche nevicata oltre i 1800 m circa, forse anche più in basso, sui versanti orientali in particolare. Venti moderati con dei rinforzi da nord est. Ripeto, al momento l’attendibilità è medio bassa.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS