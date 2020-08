Il meteo in Abruzzo 28 agosto – 3 settembre: verso un tempo più fresco ed instabile da Domenica pomeriggio.

Il mese di Agosto sta per lasciare il passo a quello di Settembre, mese per antonomasia, classificato come il primo dell’autunno meteorologico che appunto entrerà con il giorno 1. C’è subito da dire, che i modelli matematici danno praticamente per certo un cambiamento delle condizioni del tempo ad iniziare da Domenica , più che altro dalle ore pomeridiane ed a seguire, in maniera più intensiva, nel giorno di Lunedì e parzialmente di Martedì. Poi, a quanto pare la situazione rimarrà spiccatamente variabile come vedremo tra poco. Intanto Venerdì 28, sempre condizioni anticicloniche sull’Italia peninsulare e pertanto in Abruzzo, cielo poco nuvoloso ovunque, con soltanto qualche lieve stratificazione di passaggio. Ventilazione da ovest, debole, sulle aree interne, da est lungo le coste; temperature stazionarie o in leggero aumento. Sabato, altra gran bella giornata estiva su tutto il territorio regionale, ove anche le temperature tenderanno a salire (circa +22°c ad 850 hpa). Ventilazione dai quadranti meridionali, in rinforzo nelle ore pomeridiane, possibile foehn lungo le coste. Domenica, dopo un inizio discreto, arriverà della nuvolosità da ovest sud ovest, con qualche rovescio nel pomeriggio su carseolano, Marsica, aree occidentali del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Venti moderati , anche forti in qualche tratto da libeccio, nel corso del pomeriggio, temperature in leggero calo prima di sera. Lunedì, sarà una giornata orientata sul tempo diffusamente instabile su tutta la regione, con piogge moderate e qualche temporale. Temperature in sensibile calo ( +12°c ad 850 hpa), venti occidentali nell’aquilano, da nord est altrove, tra deboli e moderati con qualche rinforzo là dove esposto. Martedì, 1 Settembre, giorno come già abbiamo accennato prima, in cui entrerà l’autunno meteorologico, al momento appare con cielo spiccatamente nuvoloso alternato a delle schiarite, ove potrà trovare spazio qualche rovescio sparso. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi, venti da est nord est, piuttosto vivaci sul chietino. Mercoledì, dopo un avvio buono, non sarà da escludere qualche isolato rovescio nelle aree interne, durante il corso del pomeriggio. Ventilazione sempre dai quadranti orientali, temperature senza variazioni di rilievo. Infine Giovedì, tempo che al momento appare sostanzialmente buono, con cielo poco nuvoloso o tutt’al più con qualche addensamento nel pomeriggio. Temperature senza variazioni importanti (+14/15°c ad 850 hpa), venti sempre dai quadranti orientali.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS