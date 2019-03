Il meteo in Abruzzo 29 marzo – 4 aprile : bello e mite nel fine settimana, possibile cambiamento da martedì.

La passata di aria fredda che ci ha portato qualche pioggia sulle zone orientali e di conseguenza dei fiocchi di neve più presenti sul massiccio della Majella, si è allontanata verso levante, lasciando appunto ancora una siccità piuttosto presente alla fine su gran parte della regione. E per farla breve, avremo nei prossimi giorni un ritorno di condizioni anticiclonici annessa ad un aumento delle temperature sia nei valori minimi che nelle massime. Poi, qualcosa e bisogna dire che c’è lo auguriamo, potrà cambiare tra Martedì e Mercoledì con dei fenomeni che al momento appaiono diffusi proprio nel giorno 4 aprile, quello famoso dei 4 brillanti. Certo è solo una linea di tendenza, ma comunque sia, non appare del tutto difficile. Tra l’altro, come viene proposta da qualche modello, non sarà escluso il ritorno di freddo con nevicate a quote medie se non medio basse, il che dannoso per la vegetazione abbastanza sviluppata per il periodo in essere. Ma andiamo con ordine. Venerdì 29, il cielo sarà poco nuvoloso su tutta la regione, appunto per il rinforzo dell’alta pressione. Non sarà da escludere qualche gelata nelle conche intermontane nelle aree interne, mentre tuttavia, le temperature andranno aumentando con valori sui 3°c ad 850 hpa prima di sera. Ventilazione da nord est, tra debole e moderato. Sabato, geopotenziali in aumento su tutto il territorio Italiano e pertanto il cielo continuerà ad essere sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelle massime (5 / 6°c ad 850 hpa); ventilazione debole da est. Ed eccoci a Domenica, ultimo giorno del mese,che si presenterà come il giorno precedente, con tanto sole e temperture in aumento ancora. Si potranno raggiungere infatti dei valori massimi, nelle zone poste a bassa quota, oltre i 20°c. Venti sempre da est, deboli, con qualche lieve rinforzo sulle aree orientali del chietino. Lunedì, 1 Aprile, il cielo si presenterà sempre all’insegna del bel tempo. Della nuvolosità, prima di sera, tenderà a portarsi sui versanti occidentali, tra carseolano, Simbruini. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da nord est, deboli. Martedì, l’anticiclone potrà indebolirsi e sarà possibile, l’arrivo di una certa nuvolosità nel corso del pomeriggio da ovest, con qualche fenomeno a carattere sparso lungo la regione. Migliora verso sera. Temperature in leggero calo, venti deboli o alquanto moderati da ovest. Mercoledì, cielo tra variabile e nuvoloso, ove sarà possibile qualche fenomeno sui settori occidentali dal primo pomeriggio. Venti da ovest, moderati, temperature in calo. Infine eccoci a Giovedì 4, in cui al momento, non saranno del tutto escluso la formazione di un minimo depressionario sull’Italia meridionale, con pioggia e nevicate oltre i 1300 m in Abruzzo. Temperature in calo e venti in rinforzo da nord est. Probabilmente saremo ad una svolta in termini di precipitazioni. Ci aggiorneremo nelle previsioni giornaliere.

Thomas Di Fiore

Associazione meteorologica aquilana

AQ CAPUTFRIGORIS